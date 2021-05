Blanco, Yeremy et Fer Niño sont déjà avec les U21

27/05/2021

Loi du 28/05/2021 à 00:36 CEST

L’équipe espagnole U21 a eu ce jeudi avec trois renforts comme ils sont Antonio Blanco, en remplaçant Jon Moncayola après avoir été testé positif au coronavirus, Pin Yeremy Oui Enfant Fer, nouveaux venus à la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) de Pologne, où ils ont remporté la Ligue Europa contre Villarreal mercredi.

Le positif du milieu de terrain d’Osasuna a changé le plan de la sélection menée par Luis de la Fuente car il a contraint le vol vers Maribor (Slovénie) à être retardé à samedi, deux jours avant les quarts de finale du Championnat d’Europe U21 contre la Croatie (18h00 CEST) et à effectuer des entraînements avec les joueurs répartis en groupes.

Malgré cela, les joueurs affrontent la troisième journée de travail et pour la séance de ce jeudi, l’entraîneur aura 23 joueurs à sa disposition pour la première fois. Blanco, après une belle saison sous les ordres de Raúl González Blanco en Castille, qui lui a permis, avec les défaites en équipe première, de gagner une place au Real Madrid, fait ses débuts avec les U21 après avoir été champion d’Europe des moins de 21 ans. et moins de 17 ans.

De leur côté, les ajouts de Yeremy Pino et Fer Niño étaient déjà prévus après la dispute de la finale de la «Ligue Europa». Pino a commencé, il va donc effectuer une légère séance de récupération, tandis que Niño n’a pas participé au match qui s’est terminé par la victoire de Villarreal après 22 pénalités et 1-1 sur le tableau de bord du temps réglementaire et des prolongations. .

