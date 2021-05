Blas Cantó défendra ce samedi “ Je vais rester ” à la treizième position de la grande finale de l’Eurovision 2021

MADRID, 21 ANS (EUROPA PRESS)

Le représentant de l’Espagne au Concours Eurovision de la Chanson 2021, Blas Cantó, défendra son thème “ Je vais rester ” à la treizième position de la grande finale du concours européen, qui aura lieu ce samedi 22 mai au Rotterdam Ahoy (Rotterdam, Pays bas).

Ainsi, l’artiste murcien chantera ce samedi à l’Eurovision 2021 après l’annulation de l’édition 2020 en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19 et après avoir reçu le soutien de RTVE pour être le représentant de l’Espagne dans l’édition LXV du Festival de la chanson.

Selon l’ordonnance rendue ce vendredi par l’organisation, la jeune chanteuse se produira au numéro 13 juste derrière les Islandais Dadi & Gagnamagnid, avec leur thème musical «10 ans», et devant la moldave Natalia Gordienko et son «Sugar». La grande finale du concours ouvrira la représentante de Chypre, Elena Tsagrinou, qui défendra «El Diablo», et clôturera le concours Senhit, de Saint-Marin, avec la chanson «Adrenalina».

L’Italie, représentée par Maneskin avec ‘Zitti e buoni’ atteint la grande finale à la première place des bookmakers, suivie par la française Bárbara Pravi avec ‘Voilà’, tandis que Destiny Chukunyere, d’origine nigériane, représentera Malte avec une chanson, intitulée «Je me casse», avec lequel il continue de gagner du terrain et est déjà troisième. Quand il s’agit de parier spécifiquement sur le pays gagnant, l’Espagne conteste la dernière place avec l’Albanie, comme le rapporte Europa Press, sources Sportium.

Au total, 26 pays concourront pour le trophée tant convoité. Dans la première moitié du concours, Chypre, l’Albanie, Israël, la Belgique, la Russie, Malte, le Portugal, la Serbie, le Royaume-Uni, la Grèce, la Suisse, l’Islande et l’Espagne se produiront, tandis que dans la deuxième partie du concours, il y aura la Moldavie. , Allemagne, Finlande, Bulgarie, Lituanie, Ukraine, France, Azerbaïdjan, Norvège, Pays-Bas, Italie, Suède et Saint-Marin.

Comme l’a rappelé RTVE, l’artiste murcien jouera dans la même position que les Espagnols Serafín Zubiri (2000) et David Civera (2001), respectivement à la dix-huitième et sixième place. La treizième position a donné bonne chance à trois vainqueurs du concours européen: en 1960, Jacqueline Boyer remporte la deuxième victoire de la France avec «Tom Pillibi»; le duo norvégien Bobbysocks fera de même en 1985 avec leur chanson «La Det Swinge»; et l’année suivante, Sandra Kim serait la dernière à s’imposer en sortant sur cette place, donnant à la Belgique son seul triomphe avec «J’aime La Vie».

UN BALLADE DÉDIÉ À VOTRE GRAND-MÈRE

Dédiée à sa grand-mère, la proposition de Cantó pour cette 2021 – qui n’a pas pu participer à l’Eurovision 2020 avec sa chanson “ Universo ” après la suspension en raison de la situation pandémique mondiale – est “ Je vais rester ”. Signée par l’artiste lui-même avec Leroy Sánchez, Daniel Ortega ‘Dangelo’ et Dan Hammond, c’est une ballade qui préserve les influences des grandes ballades classiques et dans laquelle il joue avec tous ses registres vocaux.

Dans une conversation avec Europa Press, Blas Cantó admet qu’il se sent “très bien, en essayant de profiter des Jeux olympiques de la musique”, pour lesquels il se prépare depuis deux ans et “très chanceux de pouvoir faire partie de ce festival”, quelque chose qu’il a toujours Cela a été “un rêve” pour le chanteur.

“Rien n’est ce à quoi vous vous attendez, c’est impressionnant et plein de surprises”, a déclaré l’artiste murcien, qui a assuré que, malgré tout, il s’est préparé “à d’éventuelles complications” qui signifieraient que quelqu’un de l’équipe pourrait être testé positif à Covid- 19.

Pour éviter ces complications, cette édition est différente: les délégations sont isolées dans l’hôtel, elles ont été créées sous forme de microbulles, très contrôlées et en attendant que personne de l’équipe ne puisse être testé positif. Ils ne peuvent pas faire du tourisme, ni même faire du shopping, mais c’est quelque chose qu’il suppose très consciemment que toute négligence peut mettre en danger sa performance.

Pourtant, il lui manque “plus de contacts avec les autres participants”, mais il le compense avec le soutien permanent de son équipe, de ses choristes, de son manager, qui sont comme sa famille, puisque, en raison de la situation actuelle, ils ne l’ont pas fait. n’a pu l’accompagner, personne de son environnement le plus proche.

Blas Cantó dirige la délégation espagnole à l’Eurovision 2021, qui comprend également ses cinq choristes – Alba Gil, Héctor Artiles, Daira Monzón, Irene Alman et Dángelo Ortega – avec qui il travaille depuis de nombreuses années et “font” partie de sa vie. Le décorateur autrichien Marvin Dietmann est chargé de créer la mise en scène du représentant espagnol.

La grande finale de la 65e édition du concours européen peut être suivie à travers La 1 de TVE et RTVE Digital, à partir de 21h00, avec la narration de Tony Aguilar et Julia Varela. Cette émission de télévision est suivie par 200 millions de personnes.

La mairie de Ricote, ville de Murcie d’environ 1200 habitants où Blas Cantó est né et a grandi, a annoncé qu’elle allait installer samedi un écran géant dans le parc Huerto de Celestino de la ville pour pouvoir suivre le festival, à partir de 20h30.