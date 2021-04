Blas Cantó enregistre la version anglaise de «  Je vais rester  », la chanson avec laquelle il représentera l’Espagne à l’Eurovision 2021

MADRID, 25 mars (EUROPA PRESS) –

Blas Cantó a enregistré la version anglaise de «Je vais rester», la chanson avec laquelle il représentera l’Espagne au Concours Eurovision de la chanson 2021.

Comme détaillé par RTVE ce jeudi, c’est « une production intimiste avec laquelle l’artiste veut prolonger la tournée du sujet et que les spectateurs et fans du concours venus de toute l’Europe s’excitent par l’histoire qui se cache derrière ».

« Tout comme l’année dernière, je voulais faire la version anglaise de la chanson. Je chante en anglais depuis de nombreuses années de ma carrière, j’aime beaucoup cette langue, elle a un son différent et, surtout, j’aimerais les gens comprendre les paroles dans les plus grands sites possibles », a affirmé l’artiste murcien.

La version est intitulée «Je resterai» et, selon Blas Cantó, elle prend la chanson «où il est né». « On va le rendre plus acoustique, emmener un peu la chanson là où elle est née. C’est un peu plus long. Il y a des moments que l’on élimine et que maintenant on sauve pour cette version. Je pense que c’est un bon moment pour se souvenir comment tout a commencé », a-t-il assuré à l’équipe RTVE Digital du studio d’enregistrement.

« Nous travaillons sur cette version depuis un mois et je suis très heureux car elle a préservé le sens de la chanson et l’a emmenée dans un autre univers. Et j’oserais dire que quand je la chante en anglais, je ressens un C’est peut-être parce que ce n’est pas ma langue maternelle et, d’une certaine manière, les sentiments sont différents. Mais je suis très excité de le chanter », a-t-il expliqué.

Ainsi, rappelez-vous que vous avez passé la moitié de votre vie à chanter en anglais. « Les albums d’Auryn étaient en anglais, et ma gorge s’est habituée à chanter dans cette langue. Et quand vous chantez en espagnol, cela semble un peu plus difficile, mais je l’ai amélioré ces années. La meilleure chose est que maintenant ils sont déjà au même niveau, même si j’ai manqué de chanter en anglais », a-t-il reconnu.