‘Blasphème!’ – Rio Ferdinand qualifie les critiques de Cristiano Ronaldo de « honte »

Rio Ferdinand a certainement le dos de Cristiano Ronaldo (Photo: .)

Rio Ferdinand a lancé une défense passionnée de Cristiano Ronaldo au milieu des critiques selon lesquelles il ne travaille pas assez dur pour Manchester United.

La star portugaise a marqué sept buts pour les Red Devils depuis son retour au club cet été, dont une superbe volée lors de la victoire 3-0 contre Tottenham la dernière fois.

Les stars de United ont fait l’objet de nombreuses critiques pour leur manque de pression et leur paresse lors de la défaite 5-0 contre leurs rivaux Liverpool avant cela, mais avec Ronaldo sans exception.

Le joueur de 36 ans n’a jamais été considéré comme un joueur connu pour son pressing, mais il se rattrape en marquant un nombre ridicule de buts pour son équipe.

Et c’est exactement ce que croit la légende de United, Ferdinand, s’en prenant à ceux qui critiquent l’éthique de travail de l’attaquant.

« J’ai entendu des discours et la seule façon de l’expliquer, c’est que c’est un blasphème, quand j’ai entendu des gens parler de Ronaldo de la raison pour laquelle Man United ne sera pas un succès », a déclaré Ferdinand sur son Vibe avec FIVE Chaîne Youtube.

«Ronaldo se présente à Man United et oui, c’est génial, mais il va être la raison pour laquelle ils ne font rien.

— Écoute, j’en ai trop vu, ne parle pas comme ça. S’il vous plaît, c’est une honte, un manque de respect absolu.

Cristiano Ronaldo a sept buts à son actif cette saison (Photo : Visionhaus/.)

« Un joueur qui a fait ce qu’il a fait dans le jeu, une superstar à n’importe quelle génération, il sera l’un des meilleurs joueurs de n’importe quelle génération à laquelle vous pouvez penser, et encore une fois, il vient de dire aux gens ce week-end de quoi il parle ici… la pression est sur il marque.

«Penser que parce qu’il n’insiste pas, parce qu’il ne court pas autant que les autres… ce n’est pas pour ça qu’il est là.

« Vous jouez parfois sur les forces des gens, vous pouvez le faire quand vous avez une superstar dans votre équipe parfois pour certains clubs. »

Ferdinand a également amené d’autres attaquants de classe mondiale tels que Harry Kane et Romelu Lukaku à la conversation, déclarant que personne ne les critique lorsqu’ils ne font pas pression sur les défenseurs pour récupérer le ballon.

‘Quand tu regardes Lukaku, [Robert] Lewandowski, Karim Benzema… sont-ils des joueurs, parmi les meilleurs buteurs de cette génération… sont-ils des joueurs que l’on regarde et qu’on dit « il ne travaille pas à moitié dur, il ne presse pas à moitié l’adversaire.

Plus : Manchester United FC



‘ »Harry Kane, c’est un grand presseur de l’opposition n’est-ce pas… » mais nous parlons tous d’eux comme s’ils étaient de grands joueurs.

«Personne ne remet en question leur rythme de travail, leur capacité pressante.

« Faisons les choses correctement, ça doit être la même chose pour quelqu’un comme Ronaldo. C’est le tableau d’ensemble à United, la structure de l’équipe, c’était autre chose.

Ronaldo espère ajouter à son bilan contre l’Atalanta en Ligue des champions mardi soir.



PLUS : Cristiano Ronaldo écarte les critiques de Manchester United après sa victoire sur Tottenham



PLUS : Cristiano Ronaldo « gêné » par la forme de Manchester United sous Ole Gunnar Solskjaer

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();