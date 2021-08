Blasphemous Metroidvania obtient plus de DLC, une suite à venir en 2023

Capture d’écran : The Game Kitchen / Team 17 / IGN

Blasphemous, le jeu de plateforme 2D troublant sorti pour la première fois en 2019, recevra une autre extension plus tard cette année ainsi qu’une suite à part entière en 2023, ont annoncé les développeurs lors de la vitrine indépendante d’aujourd’hui à la Gamescom.

Une histoire à succès rare sur Kickstarter, Blasphemous a suscité un énorme intérêt au début en grande partie grâce à ses visuels sombres teintés d’Inquisition espagnole, qui l’ont aidé à dépasser son objectif initial de 50 000 $ pour finalement récolter plus de 300 000 $. Depuis son lancement il y a deux ans, l’unique Metroidvania a été fréquemment mis à jour, ajoutant New Game +, un doublage espagnol complet, un mode Boss Rush et même un crossover Bloodstained à la version de base.

La bande-annonce magnifiquement animée ci-dessus dépeint le protagoniste blasphématoire The Penitent One s’affrontant à de nouveaux ennemis, dont une nonne très déterminée et brandissant une lance et un trio de visages géants qui pleurent. Et bien que la vidéo fournisse très peu d’informations sur la prochaine extension, Wounds of Eventide est apparemment destiné à conclure le récit global de Blasphemous avant la sortie de sa suite encore plus mystérieuse de 2023, qui a été brièvement taquinée avec juste un chiffre romain.

“Nous sommes ravis d’annoncer enfin que nous avons commencé une suite de Blasphemous”, a déclaré le développeur The Game Kitchen à IGN. “La communauté a montré tellement d’amour pour le premier jeu et nous avons hâte d’en partager plus quand nous le pourrons!”

Blasphemous se déroule à Cvstodia, une terre dominée par une adhésion rigide à une religion fanatique. J’ai trouvé que c’était une expérience profondément troublante en raison de ma propre histoire avec des religions dominantes. En termes de gameplay, cependant, Blasphemous est l’un des meilleurs Metroidvanias de l’ère moderne, combinant une plate-forme intense, des patrons et une narration de type Souls, et une esthétique magnifique pour faire quelque chose de totalement unique dans le monde des jeux vidéo.

Si vous avez raté Blasphemous la première fois, il est actuellement disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.