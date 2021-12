Blast rocks central Quetta; 4 tués, 15 blessés

Jinnah Road est l’une des artères principales de Quetta et le quartier commerçant le plus animé. Les autorités évaluent le type de bombe.

Au moins quatre personnes ont été tuées et 15 autres blessées dans l’explosion d’une bombe dans le centre du Pakistan, à Quetta jeudi soir. La bombe a explosé cachée à côté d’une voiture garée près du Science College sur Jinnah Road, ont indiqué des responsables. Jinnah Road est l’une des artères principales de Quetta et le quartier commerçant le plus animé. Les autorités évaluent le type de bombe.

Les personnes décédées et blessées ont été transférées à l’hôpital civil de Quetta. Des responsables ont déclaré que les bâtiments voisins avaient des lunettes cassées après l’explosion et que la plupart des blessés souffraient de blessures par éclats d’obus et de clous.

Le site de l’explosion se trouve à à peine 2 km de l’hôtel quatre étoiles Serena de la ville, où une puissante bombe a coûté la vie à cinq personnes et en a blessé des dizaines d’autres en avril de cette année. L’ambassadeur de Chine était alors hébergé à l’hôtel mais il était en déplacement pour un dîner officiel.

Les provinces agitées de Khyber Pakhtunkhwa et du Baloutchistan sont devenues le foyer d’attaques terroristes ces dernières années, suscitant des inquiétudes quant à une augmentation des attaques après la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans le 15 août. Les talibans pakistanais et l’État islamique sont actifs dans la région.

