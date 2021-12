Blaston est le premier jeu Quest 2 à ajouter un relais AR, et c’est incroyablement utile

Je ne sais pas comment Blaston est passé à côté de mon radar VR. Sorti fin 2020, il s’agit d’un jeu de tir en duel dynamique où vous vous penchez et vous vous faufilez dans une petite arène pour esquiver les balles tout en saisissant divers pistolets flottants dans les airs autour de vous pour faire exploser votre ennemi. Avec la contorsion stratégique du corps de Superhot mélangée à une stratégie multijoueur, Blaston est resté un titre populaire avec une communauté active sur Discord.

La grande nouvelle aujourd’hui pour les fans de Blaston est le nouveau DLC Arctic Blast, qui ajoute une charmante liste de lecture décontractée sur le thème de l’hiver pour des combats de boules de neige violents qui n’affecteront pas le classement de votre jeu. Il ajoute également un nouveau « Knockout! » mode tournoi pour 2 à 8 joueurs, avec un énorme trophée et le droit de se vanter pour le vainqueur. Après avoir testé les nouveaux modes gratuits, ils ne font que rendre ce jeu à 10 $ encore plus attrayant.

Blaston est peut-être le premier jeu officiel de l’Oculus Store à ajouter une vraie réalité mixte.

Le plus excitant pour les propriétaires de Meta Quest 2 en général, Resolution Games a incorporé l’API Meta Passthrough dans Blaston. Il utilise des caméras à capteur pour insérer votre environnement réel dans l’environnement virtuel, afin que vous puissiez voir exactement où se trouvent les objets à proximité. Aucun autre jeu Oculus Store à notre connaissance n’a officiellement ajouté cette fonctionnalité à son jeu.

En tant que personne qui fait face à l’utilisation de la réalité virtuelle dans un salon d’appartement exigu, je suis très excité à l’idée que l’AR vienne à d’autres jeux populaires de Quest 2. Cela ne fonctionnera pas pour tous les jeux, comme je vais l’expliquer. Mais cela pourrait amorcer une tendance à la démocratisation de la réalité virtuelle pour les nouveaux propriétaires de Quest 2 qui ne peuvent pas se permettre une maison massive avec un espace dédié à la réalité virtuelle.

Avis de non-responsabilité : ce test pratique de Blaston a été rendu possible grâce à un code de révision fourni par Resolution Games. La société n’a pas vu le contenu de la critique avant de la publier.

Quoi de neuf avec Blaston Arctic Blast

Les mises à jour passées de Blaston ont ajouté un court mode campagne Crackdown pour affiner vos compétences contre les bots, un mode sur le thème occidental avec des confrontations rapides et le salon Ozo pour rencontrer, danser avec et défier vos collègues joueurs de Blaston. Mais cette dernière mise à jour pourrait être la meilleure à ce jour.

Catégorie Blaston Titre Blaston Développeur Jeux de résolution Éditeur Jeux de résolution Genre Action, jeu de tir, exercice Taille du jeu 502 Mo Joueurs 1 à 2 joueurs Prix de lancement 10 $

Jusqu’à récemment, les joueurs ne pouvaient participer qu’à un mode classé où chaque match comptait. Comme me l’a dit Dennis Bagstevold, responsable de la communauté de Resolution Games, parce que le jeu vous confronte à des ennemis de même rang, vous êtes constamment dans un combat stressant pour votre vie. Ainsi, l’ajout de modes occasionnels permet aux gens de s’amuser et d’essayer de nouvelles techniques de tir et des armes avancées qu’ils n’ont pas encore débloquées, sans se soucier du rang.

Le dernier mode casual est Arctic Blast. Vous vous affronterez sur des banquises séparées dans une nouvelle carte Arctic Resort. Descendez et vous mourrez de froid instantanément ; restez dans la zone et vous devrez éviter les boules de neige mortelles et les explosions de canon à glace de votre adversaire.

En tant que débutant, je préférais de loin le mode duel standard, même avec sa conception de carte plus basique. Le mode arctique a l’air magnifique mais a des options d’armes très limitées par rapport au mode principal – et il ne prend actuellement pas en charge le relais AR non plus. Mais pour ceux qui utilisent les mêmes cartes et modes depuis un an, je suis sûr qu’ils apprécient davantage le changement.

Le coup de grâce ! lounge et mon trophée de tournoiSource : Michael Hicks / Android Central

Un autre mode nouvellement introduit est Knockout!. Deux à huit joueurs rejoignent un salon et s’affrontent dans une simple tranche de tournoi. Pendant que deux joueurs s’affrontent, les autres peuvent regarder, écouter de la musique sur le jukebox, consulter le flux Discord dans le casque ou simplement passer du temps. Bagstevold a expliqué que la plupart des joueurs organisaient des tournois non officiels en ligne avant cette mise à jour et espérait que cela aiderait à permettre aux amis de s’affronter plus facilement en même temps.

Dernier point mais non le moindre, vous obtenez une nouvelle bascule de réalité mixte. Allumez-le et vous pourrez voir vos meubles ou personnes à proximité gravés dans votre environnement virtuel.

Pourquoi le passthrough AR change le jeu VR

Imaginez que vous voyez mon canapé derrière mon avatar rose. Source : Nick Sutrich / Android Central

À Blaston, vous devez toujours rester dans un diamètre de 6 pieds et vous aurez besoin de chaque pied pour avoir suffisamment d’espace pour esquiver confortablement les balles qui volent vers vous. Comme la plupart des jeux de rythme ou d’exercice, il est conçu pour être confiné à une petite zone, mais si votre aire de jeu est trop petite, cela aura un impact sur vos performances.

Dans mon cas, je n’ai pas un espace ininterrompu comme ça dans mon appartement, donc quand il s’agit d’esquiver des balles ou de glisser sur des cibles, je ne peux jamais me perdre complètement dans un jeu VR sans la peur au fond de mon esprit de me blesser ou endommager une manette Touch. Cela a changé lors du test de Blaston avec le passthrough activé.

Passthrough projette votre maison dans le vide de votre jeu VR mais ne le fait pas enregistrer partout où Meta peut accéder.

Je ne peux pas vous montrer à quoi ressemble le passthrough ; pour des raisons de confidentialité, le Quest 2 ne stocke ni ne télécharge aucune séquence de caméra de votre maison, donc les captures d’écran avec passthrough activé montrent vos personnages debout dans un vide noir. Imaginez donc l’environnement flou que vous voyez lorsque vous configurez votre Quest Guardian avec un filtre néon de dessin animé dessus, superposé à votre jeu VR préféré.

Sans passthrough, votre environnement est très différent. Source : Michael Hicks / Android Central

Dans le cas de Blaston, mon canapé, ma télévision, mes tables et autres meubles – ainsi que ma partenaire assise à son bureau de l’autre côté de la pièce – étaient tous visibles en lignes vertes au milieu du vide sombre. Ils sont assez silencieux par rapport à l’interface utilisateur principale du jeu, donc ce n’est pas du tout gênant; ils servent juste de rappel pratique au cas où je m’éloignerais trop de quelque chose (ou de quelqu’un).

En parlant avec le PDG de Resolution Games, Tommy Palm, j’ai appris que l’intégration de la réalité augmentée dans un jeu uniquement en réalité virtuelle était « étonnamment difficile » pour son équipe, malgré l’aide d’Oculus/Meta. Il n’a pas donné beaucoup de détails techniques, mais a noté que certaines décisions de conception parfaitement logiques pour la réalité virtuelle rendaient difficile l’intégration du contenu AR dans le monde.

Les caméras à capteur Quest 2 n’ont pas la puissance ou la couleur pour un passthrough réaliste, mais son aspect stylisé dans Blaston vient de travaux.

Un autre problème que Palm a souligné est que l’équipe Oculus n’a pas conçu les caméras à capteur Quest 2 avec un passthrough réaliste à l’esprit. Blaston pourrait s’en tirer avec un passthrough caricatural et pixelisé grâce à son style d’animation distinct, mais plus les graphismes VR sont réalistes ou détaillés, plus votre environnement flou et réel semblera déplacé dans ce monde.

Bien que Palm ne l’ait pas suggéré, d’autres développeurs de réalité virtuelle peuvent avoir plus de difficultés à incorporer le passthrough en raison de différents graphismes ou conceptions. Si votre monde de réalité virtuelle contient déjà des objets physiques qui pourraient se chevaucher avec des objets passthrough, cela pourrait poser un problème ; et le passthrough semble moins naturel dans les jeux où vous vous déplacez physiquement dans un monde, car votre pièce restera statique pendant que le monde de la réalité virtuelle change.

La clause de non-responsabilité Meta indiquant que votre casque n’enregistrera pas la disposition de votre maison de manière permanente. Source : Michael Hicks / Android Central

Néanmoins, je pense que cette mise à jour de passthrough pourrait annoncer une autre vague de mises à jour transformatrices, à égalité avec les mises à jour d’amélioration graphique généralisées de Quest 2 de l’année dernière. Des jeux comme Beat Saber fonctionneraient parfaitement avec, et d’autres pourraient au moins offrir un passthrough permanent comme option d’accessibilité, même si cela interrompt un peu l’immersion.

La RA sur le Quest 2 « permet aux consommateurs de jeter un coup d’œil sur l’avenir », déclare Palm. Le Quest 2 est très abordable par rapport aux prototypes de réalité augmentée ou mixte, donc plus de gens pourront essayer la technologie que les petits groupes de niche qui le feraient normalement. Finalement, a-t-il suggéré, la RA sur le Quest 2 pourrait permettre plus d’expériences de jeu croisé avec des personnes extérieures à Quest 2 utilisant des smartphones, car le passthrough vous permet d’en être plus conscient.

Pour l’instant, je ne veux déjà pas revenir aux jeux VR qui n’offrent pas le passthrough en option.

Pourquoi devriez-vous jouer à Blaston

Source : Nick Sutrich / Android Central

Après avoir testé mes compétences contre mon collègue et des inconnus au hasard en mode classé, j’ai joué suffisamment à Blaston pour me faire assez mal le lendemain. Comme tout jeu de rythme, Blaston vous fait travailler dur votre corps sans vraiment être conscient de l’effort pendant les matchs. La différence est que les balles ne suivent pas un modèle défini comme une carte Beat Saber, vous allez donc faire des mouvements plus variés et plus frénétiques lorsque vous vous balancez et vous zigzaguez autour de coups mortels.

Ce jeu est un bon changement de rythme par rapport à tous les tireurs solo.

Bien que Blaston ait une campagne, ce n’est pas assez long. Si vous voulez quelque chose d’histoire où vous n’avez pas à vous soucier de l’anxiété d’affronter de vraies personnes, ce jeu n’est pas pour vous. Mais j’ai trouvé que c’était un bon changement de rythme par rapport à tous les jeux en solo de Quest 2 où votre seule compétition est vous-même et des classements bondés. Le frisson de vaincre un véritable ennemi, ou la frustration de perdre par un seul tir de balle, peut vous amener à continuer à jouer « juste un match de plus ».

Dans notre prochaine mise à jour des meilleurs jeux Oculus Quest 2, nous avons l’intention d’ajouter Blaston à la liste, bien que décider s’il convient le mieux aux catégories multijoueur, tireur ou exercice s’avérera difficile – c’est épique pour les trois. Resolution Games a déjà plusieurs autres jeux sur nos listes, y compris Demeo, un robot d’exploration de donjons, Angry Birds : Isle of Pigs, et le multijoueur asynchrone Acron : Attack of the Squirrels !.

Et, le meilleur de tous, pour mes confrères d’appartements, de studios ou de condos avec un espace au sol limité, vous aurez un premier aperçu passionnant du passthrough et vous protégerez, vous et votre console, des dommages.

blaston

En bout de ligne : Blaston vous charge de sortir vos collègues duellistes en ligne un par un. Jouez en mode classé pour débloquer de nouvelles armes, Arctic Resort pour tester de nouvelles armes avec désinvolture, ou Knockout ! pour prouver que vous êtes le meilleur dans le chat Discord.

