Blatter a témoigné en Suisse pour un paiement suspect à Platini

11/08/2021 à 19h35 CEST

Blatter a comparu au parquet de Zurich pour se défendre contre un crime présumé de fraude pour un paiement à Platini, qui fut footballeur et président de l’UEFA de 2007 à 2015. C’est l’entrée de 2 millions de francs suisses en 2011. Un aveu que Blatter a fait sans demande écrite préalable et que tous deux allèguent des paiements en attente pour un travail de conseil qui a eu lieu entre 1999 et 2002.

Il s’est présenté pour la première fois lundi, lors d’un interrogatoire qui aurait dû être bref en raison de son état de santé mais qui a finalement été plus long que prévu. Blatter, 85 ans, a été hospitalisé en janvier pour un problème cardiaque. Et sa situation exigeait de la vitesse. Mais ça c’est pas passé comme ça. Et ça va continuer pendant la semaine. “Cela va continuer jeudi. Peut-être vendredi”Thomas Renggli a déclaré à l’. à l’issue de la troisième journée d’audience.

Blatter est accusé de fraude présumée, d’abus de confiance et de gestion déloyale. Cependant, à ce jour, il reste optimiste. “Blatter reste optimiste mais c’est un peu fatiguant pour lui au vu de sa situation médicale. Mais il va continuer, il se bat pour ses droits”, a ajouté Renggli. C’est un peu difficile pour lui. Il doit toujours dire la même chose. Le procureur ne veut pas accepter qu’il y ait eu un contrat oral entre Blatter et Platini“, il a fini.

Au lieu de cela, Platini a été jugé seulsoupçons de fraude, participation à un abus de confiance, participation à une gestion déloyale et falsification de titres. Le procès a eu lieu fin mars et ils ne l’ont pas encore informé de la décision finale.