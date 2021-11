02/11/2021 à 17:50 CET

L’ancien président de la FIFA, Joseph blatter, et l’ancien président de l’UEFA Michel Platini, ont été accusés de fraude par un tribunal suisse à la suite d’une enquête de six ans sur un paiement controversé de 2 millions d’euros interprété par Blatter et que « enrichi illégalement » à Platini, selon les mots des procureurs suisses eux-mêmes. L’affaire a été ouverte en septembre 2015 et a conduit au départ anticipé de l’ancien président de la FIFA de son poste au sein de la plus haute instance internationale de football.

Face à cette situation, les deux Blatter Quoi Platini sera jugé devant un tribunal de la ville suisse de Bellizona pour répondre à ses accusations. Dans le cas du premier, l’ancien président de la FIFA a été accusé de fraude, mauvaise gestion, détournement de fonds la FIFA et Contrefaçon de documents; tandis que pour le second, l’ancien président de l’UEFA, a été accusé de fraude, détournement, contrefaçon et comme un accessoire à la mauvaise gestion présumée de Blatter.

De leur côté, les deux anciens réalisateurs, tous deux Blatter 85 ans comme Platini de 66, ont déjà nié avoir commis un acte répréhensible, faisant valoir que le paiement répondait à un contrat verbal entre les deux pour les services que le Français a fournis à la FIFA entre 1998 et 2002.