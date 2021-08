Blaz Rola obtient la place pour la phase suivante après avoir remporté le tour de qualification

26/08/2021

Le à 11h00 CEST

Blaz rola, slovène, numéro 179 de l’ATP, remporté en une heure et quatorze minutes par 6-2 et 7-5 à Dmitry Popko, joueur de tennis kazakh, numéro 182 de l’ATP, au tour de qualification de l’US Open. Avec ce résultat, le vainqueur sera dans la prochaine phase de l’US Open.

Popko n’a pas réussi à briser le service, tandis que Rola l’a fait 3 fois. De même, le Slovène a eu une efficacité de 71% au premier service, une double faute et a réussi à gagner 79% des points de service, tandis que son adversaire a eu un premier service de 32% et 3 doubles fautes, réussissant à remporter 62% des points de service .

Dans le tournoi New York (US Open), il existe une phase de pré-qualification que les joueurs de tennis ayant les scores les plus bas doivent passer pour participer au tournoi officiel. Durant cette partie de la compétition, plus précisément, 128 joueurs participent. De plus, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.