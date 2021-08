Blaz Rola parvient à s’imposer dans le tour de qualification contre le joueur de tennis Gian Marco Moroni

27/08/2021

Le à 11h00 CEST

Blaz rola, slovène, numéro 179 de l’ATP, remporté en une heure et dix-neuf minutes par 6-4 et 6-2 à Gian Marco Moroni, joueur de tennis italien, numéro 250 de l’ATP, au tour de qualification de l’US Open. Avec ce résultat, le vainqueur sera dans la prochaine phase de l’US Open.

Moroni n’a pas réussi à casser le service, tandis que Rola, de son côté, l’a fait 3 fois. De plus, le joueur slovène a réalisé un premier service à 95% et a commis 3 doubles fautes, réussissant à remporter 73% des points de service, tandis que les données de son rival sont efficaces à 96%, une double faute et 62% de points obtenus au service.

Le tournoi New York (US Open) comprend une phase préliminaire où les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le score le plus élevé possible pour entrer dans le championnat officiel avec le reste des concurrents. Concrètement, à ce stade de la compétition, un total de 239 joueurs s’affrontent et un total de 111 arrivent à la phase finale.Les joueurs proviennent de ceux qui se qualifient directement, de ceux qui ont passé les phases précédentes du tournoi et des invités. De plus, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur.