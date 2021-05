Blaze Bayley dit que la presse britannique voulait qu’Iron Maiden échoue après avoir rejoint le groupe

Dans une nouvelle interview avec Crash TV, ancien IRON MAIDEN chanteur Blaze Bayley a été interrogé sur l’inspiration lyrique de la chanson du groupe de 1996 “Virus”, qui a été présenté comme un tout nouveau morceau sur la toute première rétrospective de carrière du groupe, “Le meilleur de la bête”. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’est la réaction que nous avons eue de la presse britannique. Ils voulaient IRON MAIDEN échouer, et ils ont adoré ça Bruce [Dickinson, vocals] a quitté le groupe. Et ils voulaient vraiment IRON MAIDEN échouer. Mais les fans ne voulaient pas ça, et les journalistes en avaient vraiment marre de ne pas avoir le pouvoir de tuer IRON MAIDEN parce que c’est un groupe de fans. Donc, les paroles parlent de la haine des journalistes et du cynisme des journalistes et de leurs attitudes et pourquoi c’est toxique – qu’ils sont le virus. Mentalement, ils continuent à se nourrir de ces choses horribles, et les gens commencent à croire que quelque chose est mauvais alors qu’ils ne l’ont même pas entendu par eux-mêmes; ils ne le savent même pas. Parce que quelqu’un leur dit que c’est mauvais, ils disent: «Oh, ça doit être mauvais alors» au lieu de se chercher eux-mêmes. Et c’est le ‘virus’ diabolique dont nous parlons dans ces paroles. “

Il a poursuivi: “Ce que j’ai fait, c’est que j’ai gardé ‘Virus’ dans ma propre setlist. Donc, à un Blaze Bayley concert, une de mes vieilles chansons de JEUNE FILLE est habituellement ‘Virus’. Et c’est une version légèrement différente de ce que nous avons fait en IRON MAIDEN – C’est le Blaze Bayley version. Et c’est aussi sur mon album live – une version de ‘Virus’. Et c’est quelque chose que mes fans apprécient, parce que nous n’avons jamais joué avec ça en live IRON MAIDEN. Et IRON MAIDEN je ne l’ai pas joué en direct depuis moi. Donc je l’ai vraiment comme ma propre chanson, d’une certaine manière. Et c’est formidable de voir les visages des gens. Ils disent: “Oh, je le sais.” Et puis ils disent: «Oh», puis ils se souviennent. C’est la première fois qu’ils l’entendent jouer en direct. Et c’est vraiment amusant. Et la réaction que je reçois de mes fans quand je joue ‘Virus’ en direct, c’est absolument incroyable. Et sur mon album live, ‘Vivre en tchèque’, c’est une version vraiment, vraiment cool de celui-ci. “

L’homme de 57 ans Bayley, né à Birmingham, a enregistré deux albums studio avec IRON MAIDEN – années 1995 “Le facteur X” 1998 et “XI virtuel” – avant que Dickinson retourné au groupe. le JEUNE FILLE Les albums sur lesquels il est apparu se sont vendus considérablement moins que les albums précédents du groupe et étaient leurs titres les plus bas dans le pays d’origine du groupe depuis 1981. “Tueurs”.

Depuis son départ IRON MAIDEN en 1999, Bayley a sorti un certain nombre d’albums, dont plusieurs sous le surnom FLAMBER et plus d’une poignée sous son propre nom. Il est également apparu sur 2012 “Wolfsbane sauve le monde”, le premier album de nouveau matériel de WOLFSBANE depuis l’effort éponyme du groupe en 1994.

Flamber a sorti un nouvel album studio, “Guerre en moi”, le 9 avril. Toutes les chansons ont été écrites et produites par Flamber et guitariste Christopher Appleton.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).