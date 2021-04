Blaze Bayley dit qu’un concert d’Iron Maiden avec les trois chanteurs serait «  vraiment amusant  »

Dans une récente interview avec Zone Iron Maiden de l’oncle Steve, ancien IRON MAIDEN chanteur Blaze Bayley On lui a demandé s’il envisagerait un jour de tourner à nouveau avec le groupe s’il était approché à ce sujet. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Eh bien, la première est qu’ils doivent demander. Mais c’est une chose qui, je pense, serait vraiment amusante pour les fans. Je veux dire, Bruce [Dickinson, MAIDEN‘s current singer] est juste un chanteur héroïque pour moi. J’ai toujours aimé sa voix. C’est un chanteur fantastique. Il est génial. C’est un artiste fantastique. Il est le meilleur au monde dans ce qu’il fait. C’est donc incroyable.

« Je pense que ce serait vraiment pour les fans si vous aviez Paul [Di’Anno, former MAIDEN singer], Flamber et Bruce [all performing with MAIDEN in one night]», at-il poursuivi.« Je pense que ce serait amusant. Pas vraiment sérieux, mais nous chantons tous quelques chansons clés de [each] époque, et puis Bruce ferme le spectacle. Je pense juste que ce serait amusant. Mais je pense que vous auriez besoin de beaucoup de sécurité parce qu’il y aurait des gens qui me détestent encore – ils me détestent toujours – et ils vont dire: « D’accord, des ordures par rapport à Bruce». Et puis il y a des gens qui m’aiment, et ils vont dire: «Tais-toi! Il se peut donc que des combats éclatent; vous ne savez tout simplement pas. Mais je pense que ce serait drôle, mec. Je peux imaginer les conversations dans le bar que les fans auraient: « Qui pensez-vous est le meilleur? »

« Je pense que ce serait amusant, mais je pense IRON MAIDEN j’ai beaucoup de bonne musique [left in them], » Flamber ajoutée. « J’ai parlé à Steve [Harris, MAIDEN founder and leader] le mois dernier. Je pense qu’ils ont beaucoup de bonne musique. Steveest aussi excité que jamais. Il y a donc beaucoup de bonne musique à faire pour eux.

« Je pense que quelque part dans le futur, ce serait une idée vraiment amusante. Je ne pense pas que cela arrivera – je ne pense pas que cela arrivera jamais – mais je pense que ce serait amusant si cela se produisait. »

L’homme de 57 ans Bayley, qui est né à Birmingham, était le premier leader de WOLFSBANE, mais laissé pour rejoindre JEUNE FILLE, avec qui il a enregistré deux albums studio – 1995’s « Le facteur X » 1998 et « XI virtuel » – avant que Dickinson retourné au groupe. le JEUNE FILLE Les albums sur lesquels il est apparu se sont vendus considérablement moins que les albums précédents du groupe et étaient leurs titres les plus bas dans le pays d’origine du groupe depuis 1981. « Tueurs ».

Depuis son départ IRON MAIDEN en 1999, Bayley a sorti un certain nombre d’albums, dont plusieurs sous le surnom FLAMBER et plus d’une poignée sous son propre nom. Il est également apparu sur 2012 « Wolfsbane sauve le monde », le premier album de nouveau matériel de WOLFSBANE depuis l’effort éponyme du groupe en 1994.

Flamber sortira un nouvel album studio, « Guerre en moi », le 9 avril. Toutes les chansons ont été écrites et produites par Flamber et guitariste Christopher Appleton.



