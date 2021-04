Blaze Bayley, ex-chanteuse d’Iron Maiden: pourquoi je n’ai aucun intérêt à écrire une autobiographie

Dans une nouvelle interview avec le “Maiden A – Z” podcast, chanteur de heavy metal britannique Blaze Bayley, qui a fait face IRON MAIDEN il y a plus de 20 ans, on lui a demandé s’il avait l’intention d’écrire une autobiographie. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Non. Mon vieux batteur [Lawrence Paterson], il a écrit une autobiographie, qui parle d’une certaine époque de ma vie, avec beaucoup d’histoire. C’est appelé ‘À la fin de la journée’.

«Pour moi personnellement, je ne veux pas écrire sur le passé», expliqua-t-il. «Je ne veux pas trop me souvenir du passé. J’ai hâte, et je vis en ce moment, et je vis le moment présent, et j’essaye de me faire vivre et être ici maintenant.

“Planifiez le pire. Espérez le meilleur. Ne vivez pas dans le futur et ne vivez pas dans le passé. Soyez ici – soyez ici maintenant, où chaque petite décision que vous prenez maintenant contribue à la direction que vous allez prendre. entre et le futur que tu auras, c’est comme ça que je vis.

“Donc je ne veux pas vraiment écrire une autobiographie,” Flamber réitéré. “Il n’y a rien pour moi. Il n’y a rien pour moi. J’essaye de vivre maintenant. Et je pense à mes fans et je chante pour eux et je chante mes nouvelles chansons pour eux.

“Peut-être que certaines personnes veulent écrire sur elles-mêmes. Elles s’aiment tellement. Cela ne m’intéresse tout simplement pas.

“J’écoute Ronnie James Dio chanter ‘Enfants de la mer’, Je suis transporté dans un autre monde, une autre dimension, ” Bayley ajoutée. “J’écoute ‘Holy Diver’, et je suis dans un autre endroit. j’écoute AC / DC ‘Heatseeker’, et je suis dans un autre monde où un homme peut être un missile. C’est le monde dans lequel je veux être. Je ne veux pas être en permanence dans ce monde. J’ai besoin d’être distrait. J’ai besoin d’aller dans des endroits. Et je pense que dans le metal et le rock, on se permet ces brefs fantasmes et on peut aller à différents endroits et tout ça. Et le niveau de musicalité, en général, de la plupart des groupes qui étaient là est si bon qu’ils sont capables de nous emmener dans ces voyages et hors de nous-mêmes.

“Je ne suis pas un grand fan de la réalité.”

L’homme de 57 ans Bayley, qui est né à Birmingham, était le premier leader de WOLFSBANE, mais laissé pour rejoindre JEUNE FILLE, avec qui il a enregistré deux albums studio – 1995’s “Le facteur X” 1998 et “XI virtuel” – avant que Bruce Dickinson retourné au groupe. le JEUNE FILLE Les albums sur lesquels il est apparu se sont vendus considérablement moins que les albums précédents du groupe et étaient leurs titres les plus bas dans le pays d’origine du groupe depuis 1981. “Tueurs”.

Depuis son départ IRON MAIDEN en 1999, Bayley a sorti un certain nombre d’albums, dont plusieurs sous le surnom FLAMBER et plus d’une poignée sous son propre nom. Il est également apparu sur 2012 “Wolfsbane sauve le monde”, le premier album de nouveau matériel de WOLFSBANE depuis l’effort éponyme du groupe en 1994.

Flamber a sorti un nouvel album studio, “Guerre en moi”, le 9 avril. Toutes les chansons ont été écrites et produites par Flamber et guitariste Christopher Appleton.



