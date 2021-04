Blaze Bayley: “ Je ne sais pas pourquoi ” Iron Maiden m’a choisi pour remplacer Bruce Dickinson

Lors d’une apparition le 18 avril sur Planète Rockde “Ma planète Rocks”, Chanteur de heavy metal britannique Blaze Bayley, qui a fait face IRON MAIDEN il y a plus de 20 ans, il a réfléchi à sa demande de rejoindre le groupe en 1994 en remplacement de Bruce Dickinson. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “[My previous band WOLFSBANE was] boitant toujours. J’ai eu l’offre de passer une audition pour IRON MAIDEN. Ensuite, je ne sais pas pourquoi, ils m’ont proposé le poste. Je suis si différent de Bruce – Je veux dire, tellement différent – dans ma présentation, ma voix, tout. Mais je pense qu’ils voulaient un changement et ils m’ont proposé le poste. Alors je suis parti WOLFSBANE à ce moment-là et est allé au plus grand travail au monde pour un chanteur de heavy metal. C’était donc fantastique – un moment incroyable. Je ne sais pas pourquoi ils m’ont choisi, mais ils l’ont fait. Et les choses que j’ai apprises alors, et en étant déjà fan JEUNE FILLE, il est resté avec moi. Et cette confiance que j’avais acquise en tant qu’auteur-compositeur, c’était inébranlable. “

L’homme de 57 ans Bayley, né à Birmingham, a enregistré deux albums studio avec IRON MAIDEN – années 1995 “Le facteur X” 1998 et “XI virtuel” – avant que Dickinson retourné au groupe. le JEUNE FILLE Les albums sur lesquels il est apparu se sont vendus considérablement moins que les albums précédents du groupe et étaient leurs titres les plus bas dans le pays d’origine du groupe depuis 1981. “Tueurs”.

L’année dernière, Flamber Raconté Eonmusic que c’est “fantastique” de voir IRON MAIDEN interpréter des chansons de son époque du groupe sur le “L’héritage de la bête” visiter. “J’aime absolument Bruce Dickinson», a-t-il dit.« Il a été un grand partisan de moi avant, pendant et après IRON MAIDEN. Sa voix est l’une des voix caractéristiques du métal; c’est la quintessence de ce qu’est le chant de heavy metal. Bruce a toujours dit qu’il n’avait aucun problème à chanter quoi que ce soit de mon époque, et pour moi, ce qui est très cool, c’est que ces deux albums sont évidemment considérés comme aussi importants que les autres albums de la IRON MAIDEN catalogue. Et le fait que ces deux énormes et belles chansons [‘Sign Of The Cross’ and ‘The Clansman’] fonctionnalité dans le IRON MAIDEN La setlist maintenant est tout simplement fantastique, et j’ai tellement de chance d’en faire partie. “

Depuis son départ IRON MAIDEN en 1999, Bayley a sorti un certain nombre d’albums, dont plusieurs sous le surnom FLAMBER et plus d’une poignée sous son propre nom. Il est également apparu sur 2012 “Wolfsbane sauve le monde”, le premier album de nouveau matériel de WOLFSBANE depuis l’effort éponyme du groupe en 1994.

Flamber a sorti un nouvel album studio, “Guerre en moi”, le 9 avril. Toutes les chansons ont été écrites et produites par Flamber et guitariste Christopher Appleton.

