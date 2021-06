Blaze Bayley : « Les mots sont incroyablement importants et puissants, à la fois de manière positive et, plus important encore, de manière négative »

Dans une nouvelle interview avec le “Fantasme” podcast, chanteur de heavy metal britannique Blaze Bayley, qui a fait face IRON MAIDEN il y a plus de 20 ans, a parlé de l’inspiration lyrique de sa chanson solo “Guerrier”, qui figure sur son dernier album, “La guerre en moi”. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “‘Guerrier’ est le dialogue interne et les mots que nous utilisons dans notre propre esprit pour nous décrire et décrire les choses que nous faisons. Les gens ne réalisent pas que c’est important. À moins que vous n’ayez suivi une thérapie ou parlé à un conseiller ou quelque chose du genre, vous ne vous en rendez pas compte – personne ne vous le dit. Je le sais.

“Les mots sont incroyablement importants et puissants, à la fois de manière positive et, plus important encore, de manière négative”, a-t-il poursuivi. « Vous pouvez choisir les mots pour vous décrire. Vous n’avez pas à vous contenter des mots que les autres utilisent pour vous décrire ; vous n’avez pas à utiliser ces mots à votre sujet. Si vous vous appelez un perdant, vous renforcez l’idée que vous êtes probablement un perdant. Mais vous n’êtes pas obligé d’utiliser ce mot. Et l’idée est que les guerriers ne gagnent pas toujours, mais ils se battent toujours. Et donc si vous êtes brisé, vaincu et abattu, vous pouvez monter ce à nouveau ; vous pouvez réessayer. Vous n’êtes pas obligé d’accepter ce que les autres disent de vous. Vous créez votre propre avenir. Mais vous devez faire très attention aux mots que vous vous autorisez à penser et à dire. Et c’est ce que ‘Guerrier’, essentiellement, est à ce sujet.

“Au cours de mon propre voyage dans la vie, c’est une leçon que j’ai apprise, et c’est quelque chose avec lequel, malheureusement, j’ai vu d’autres personnes faire des erreurs”, Flamber ajoutée. « Une toute petite ligne dans Shakespeare, dont je suis fan, c’est “Tu es ce que tu penses être”. Et c’est tellement vrai. Donc, si vous êtes les mots avec lesquels vous vous décrivez, choisissez les bons mots et décrivez-vous comme un guerrier, un héros et un survivant. Et c’est ce que j’ai appris.

“Je ne suis pas toujours debout, je ne me sens pas toujours comme un guerrier, mais je viens d’apprendre que pour affronter cette vie, avancer, me relever, le mot que je dois utiliser est guerrier, pas perdant.”

L’homme de 58 ans Bayley, qui est né à Birmingham, a enregistré deux albums studio avec IRON MAIDEN – les années 1995 “Le facteur X” années 1998 et “Virtuel XI” – avant que Bruce Dickinson retourné au groupe. le JEUNE FILLE les albums sur lesquels il est apparu se sont vendus considérablement moins que les sorties précédentes du groupe et étaient leurs titres les plus bas dans le pays d’origine du groupe depuis 1981 “Tueurs”.

Depuis son départ IRON MAIDEN en 1999, Bayley a sorti plusieurs albums, dont plusieurs sous le nom FLAMBER et plus d’une poignée sous son propre nom. Il est également apparu sur 2012 “Wolfsbane sauve le monde”, le premier album de nouveau matériel de BANDE-LOUP depuis l’effort éponyme du groupe en 1994.

“La guerre en moi” est sorti le 9 avril. Toutes les chansons ont été écrites et produites par Flamber et guitariste Christophe Appleton.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).