Blaze Bayley ne se soucie pas d’être détesté par certains fans d’Iron Maiden: “ J’espère qu’ils me détestent toujours ”

Dans une nouvelle interview avec Réplique de la télévision, ancien IRON MAIDEN chanteur Blaze Bayley On lui a demandé si cela le dérangeait que certaines personnes aient arrêté de suivre sa carrière une fois qu’il était hors du groupe et qu’ils n’avaient aucun intérêt à vérifier sa production solo dans les décennies qui ont suivi. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Eh bien, pas vraiment, parce que je ne veux pas être grand. Je n’essaye pas d’être grand. Je n’essaye pas de jouer dans les stades. Je ne pense pas, ‘je dois revenir dans le grand théâtres. Je dois entrer dans les arènes. Je l’ai fait – j’ai fait tout cela. Et maintenant, je ne veux pas trop de fans. Peut-être que j’aurai encore quelques fans avec [my new album] ‘Guerre en moi’. Je ne veux pas beaucoup plus de fans. Je ne veux pas être vraiment populaire. Je suis heureux où je suis, je fais ce que je fais. Et si les gens veulent dire: ‘Eh bien, les pires albums IRON MAIDEN jamais fait avec Blaze Bayley, ‘c’est une bonne chose pour moi’ car cela découragera les gens et les empêchera d’acheter ‘Guerre en moi’ et écouter et entrer dedans, et puis j’aurai trop de fans.

“Je dois signer 1 500 CD pour expédier mes précommandes le [‘War Within Me’]. Mon bras me fait mal, mec. Si j’ai beaucoup plus de fans, je devrai peut-être commencer à travailler dessus pour faire ma signature gaucher.

“Mais ce n’est tout simplement pas important – ce n’est pas du tout important”, a-t-il poursuivi. “Bien sûr, au sein de chaque interprète et artiste, il y a une soif de reconnaissance. J’ai eu cette reconnaissance pendant des années, et j’ai des fans merveilleux et fidèles qui me soutiennent. Vraiment, ma motivation est de faire un travail digne de mon soutien. Mes fans recevront l’album, et je veux juste qu’ils ressentent vraiment: “Ouais, exactement ce à quoi je m’attendais – un excellent disque.” Même si je dois travailler mon cœur, je dois travailler mes tripes, je suis là où je veux être.

“Les gens qui détestaient Blaze Bayley pour être dans IRON MAIDEN, J’espère qu’ils me détestent toujours “, a ajouté le chanteur.” Parce que, au moins, je suis quelque chose. Si [people] dire: ‘Qui est Blaze Bayley? ‘ ‘Il est la pire chose qui puisse arriver IRON MAIDEN, ‘alors je suis d’accord avec ça. Parce que je suis toujours ami avec les gars du groupe. Je parle encore à Steve [Harris, MAIDEN bassist], appelez la direction, vérifiez que tout va bien et tout ça. Donc je me fiche vraiment de ce que les gens pensent. Pourquoi devrais-je? La seule opinion qui compte vraiment pour moi, ce sont les personnes qui m’ont soutenu pendant tant d’années et qui me permettent de vivre mon rêve. “

L’homme de 57 ans Bayley, né à Birmingham, a enregistré deux albums studio avec IRON MAIDEN – années 1995 “Le facteur X” 1998 et “XI virtuel” – avant que Bruce Dickinson retourné au groupe. le JEUNE FILLE Les albums sur lesquels il est apparu se sont vendus considérablement moins que les albums précédents du groupe et étaient leurs titres les plus bas dans le pays d’origine du groupe depuis 1981. “Tueurs”.

Depuis son départ IRON MAIDEN en 1999, Bayley a sorti un certain nombre d’albums, dont plusieurs sous le surnom FLAMBER et plus d’une poignée sous son propre nom. Il est également apparu sur 2012 “Wolfsbane sauve le monde”, le premier album de nouveau matériel de WOLFSBANE depuis l’effort éponyme du groupe en 1994.

“Guerre en moi” est sorti le 9 avril. Toutes les chansons ont été écrites et produites par Flamber et guitariste Christopher Appleton.



