Blaze Bayley: «  Quand j’étais dans Iron Maiden, nous étions en guerre avec le grunge  »

Chanteur de heavy metal britannique Blaze Bayley, qui a fait face IRON MAIDEN il y a plus de 20 ans, a parlé au Crowcast de la façon dont la montée du grunge au début des années 1990 a forcé la plupart des groupes de hard rock à quitter la radio et MTV, avec une chute des ventes d’albums et de tournées.

« Quand j’étais en JEUNE FILLE, nous étions en guerre avec le grunge, mec, « dit-il (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Grunge essayait de nous tuer. La presse britannique, ils pensaient que le soleil brillait sur les fesses de divers groupes, et ils voulaient JEUNE FILLE mourir. Nous sommes allés au cœur de la mort – nous avons joué à Seattle à l’apogée du grunge, mec, et c’était l’un des concerts les plus horribles que j’aie jamais fait. Il y avait ces gens qui nous regardaient comme si nous étions une sorte de dinosaure, et ils disaient: «Pourquoi ne sont-ils pas encore morts? Et puis vous avez quelques rangées à l’avant, ‘JEUNE FILLE! Oui!’ C’est tout simplement incroyable. Et c’est la guerre que nous avons eue avec [1995’s] ‘Le facteur X’ et [1998’s] «XI virtuel». Nous nous battions pour l’existence même du vrai heavy metal. Et où sont-ils maintenant? Le métal est éternel, car il est dans le cœur des fans.

« Je suis désolé, mais grunge, c’était à la mode, » Flamber a continué. « Et la meilleure chose à propos de ce que je fais, c’est que ce n’est pas à la mode. Je suis toujours impopulaire, et c’est pourquoi j’ai duré si longtemps. Je suis minuscule, mais si je devais être vraiment populaire, je serais debout, alors parti. ‘Avez-vous entendu parler de Blaze Bayley? ‘ «Ouais, n’est-ce pas cet artiste vraiment petit, une figure culte? ‘Ouais.’ Et ils disent cela depuis 25 ans, la même chose. Donc à cause de ça, je n’ai pas disparu. Si tout le monde m’aimait, ce serait le baiser de la mort pour ma carrière. «

Dans une interview de 2014 avec La voix métallique, Flamber dit qu’il n’est pas parti JEUNE FILLE de son propre chef. «J’ai été viré», a-t-il dit. «Ils ont dit que je n’étais pas assez bon. Et j’ai dit: ‘Eh bien, c’est Bruce [Dickinson] revenir?’ Et ils ont dit: «Oui». Et je pense que ce qui se passait à l’époque, c’est que dans le monde entier, les ventes de CD avaient baissé et EMI avait fermé toutes ses usines de fabrication dans le monde. Le secteur du disque diminuait, donc, vraiment, je pense que c’était plus une décision commerciale qui Bruce est revenu à l’époque. Et, ouais, j’étais juste éviscéré par ça. Je pense qu’il m’a fallu environ quatre ans, vraiment, avant d’accepter ce qui s’était passé. Et je pense que, vraiment, si les choses avaient été légèrement différentes, alors ça aurait été très difficile pour Bruce de revenir, parce que les chansons sur lesquelles je travaillais à l’époque, les idées de ce que je pensais seraient [my] troisième IRON MAIDEN album, je pensais vraiment que ce serait ça, ce troisième album montrerait vraiment aux fans que nous étions sérieux et que cette programmation fonctionnerait. Mais je n’ai pas eu la chance de faire ce troisième album. «

Bayley devant IRON MAIDEN de 1994 à 1999. Les deux JEUNE FILLE albums sur lesquels il est apparu, « Le facteur X » et « XI virtuel », vendu considérablement moins que les versions précédentes du groupe et étaient leurs titres les plus bas dans le pays d’origine du groupe depuis 1981. « Tueurs ».

Depuis son départ IRON MAIDEN en 1999, Bayley a sorti un certain nombre d’albums, dont plusieurs sous le surnom FLAMBER et plus d’une poignée sous son propre nom. Il est également apparu sur 2012 « Wolfsbane sauve le monde », le premier album de nouveau matériel de WOLFSBANE depuis l’effort éponyme du groupe en 1994.

Flamber sortira un nouvel album studio, « Guerre en moi », le 9 avril. Toutes les chansons ont été écrites et produites par Flamber et guitariste Christopher Appleton.

« Guerre en moi » trouve Flamber aller de l’avant du succès de son « Enchevêtrement infini » trilogie publiée les années consécutives 2016-2018. Les 10 toutes nouvelles chansons tirent leurs influences de Flamberl’expérience de IRON MAIDEN, ainsi que sa longue carrière solo qui a commencé avec son « Silicon Messiah » album en l’an 2000.

« Guerre en moi » n’est pas un album de concept mais inclut un fil positif tout au long. Le LP a été enregistré en 2020 avec des travaux répartis entre Flamberstudio à la maison dans les West Midlands et Christopher Appletonstudio dans le Grand Manchester. La gamme désormais très cohérente, choisie parmi un groupe de metal britannique ABSOLVA, joué sur l’album – Christopher Appleton (guitare, choeurs), Martin McNee (tambours), Karl Schramm (basse). Flamber et Appleton a partagé le travail de mixage et de production, tout en Ade Emsley (IRON MAIDEN, CHAR, LION BRITANNIQUE, VOODOO SIX) a géré le mastering. L’illustration frappante et détaillée est fournie par Illustration d’Akirant (IRON MAIDEN, « Guerres des étoiles »).