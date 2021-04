Dans une nouvelle interview avec George Dionne de Metal Express Radio, ancien IRON MAIDEN chanteur Blaze Bayley a parlé de la façon dont il a géré la pandémie de coronavirus. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « La première partie du verrouillage, c’était un défi, parce que les concerts étaient reportés et disparaissaient, et vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à l’avenir. La deuxième partie du verrouillage [consisted of] faire un disque, faire quelque chose de positif, ne pas vraiment penser à l’avenir, juste rester dans le moment et traverser chaque jour. Et dans cette troisième partie, les journalistes ont l’album, nous avons deux singles que les fans écoutent, et les gens ressentent l’ambiance de ce dont nous essayions de parler et du message que nous essayions de faire passer. Cela a donc très bien fonctionné.

«Lors de ce verrouillage, j’ai moins pensé aux concerts – et mes fans me manquent vraiment – mais sur ce verrouillage, j’ai davantage pensé à dormir par terre à l’aéroport», a-t-il poursuivi. « Et je me suis dit: » Tu sais quoi? Se lever à la maison et avoir un choix de plats qui ne sont pas une saveur de pizza, en fait, ce n’est pas si mal. » Et se réveiller dans mon propre lit et pouvoir aller au lit presque à tout moment est tellement mieux que de s’allonger sur le sol à l’aéroport, en attendant l’ouverture du comptoir d’enregistrement parce que le temps a arrêté un vol. Et c’est tellement mieux que de traverser l’aéroport de Francfort, ou d’être prévenu, qui regorge de policiers armés.

« Donc, dans ce verrouillage, je me suis concentré sur le bon côté d’être à la maison, et de ne pas avoir à monter dans un bus touristique et à dormir dans une couchette, à ne pas avoir à rester assis dans une camionnette pendant des heures, à ne pas rester assis dans les aéroports pendant des heures Donc, pendant tout ce temps où vous étiez assis et que vous attendiez, je n’attends rien. Je suis en fait à la maison et je peux faire des choses. Donc ça a été un bon côté, vraiment.

« Je suis très, très chanceux d’avoir eu le soutien incroyable de tous mes fans à travers le monde, » Flamber ajoutée. «Ils sont allés en ligne et sont allés sur BlazeBayley.net, ils m’ont acheté directement et leur soutien m’a vraiment permis de continuer.

«J’ai tellement de chance d’être dans cette situation, car il y a tellement de gens qui souffrent, en particulier dans le secteur de la musique – à différents niveaux, les gens ont vraiment, vraiment de la difficulté. Et j’ai de la chance d’avoir ces incroyables, des fans merveilleux et fidèles qui, à travers les épaisseurs, les bons et les mauvais, m’ont soutenu et m’ont permis de continuer. Et je suis tellement reconnaissant et j’ai tellement de chance d’avoir ce soutien. «

L’homme de 57 ans Bayley, qui est né à Birmingham, était le premier leader de WOLFSBANE, mais laissé pour rejoindre JEUNE FILLE, avec qui il a enregistré deux albums studio – 1995’s « Le facteur X » 1998 et « XI virtuel » – avant que Bruce Dickinson retourné au groupe. le JEUNE FILLE Les albums sur lesquels il est apparu se sont vendus considérablement moins que les albums précédents du groupe et étaient leurs titres les plus bas dans le pays d’origine du groupe depuis 1981. « Tueurs ».

Depuis son départ IRON MAIDEN en 1999, Bayley a sorti un certain nombre d’albums, dont plusieurs sous le surnom FLAMBER et plus d’une poignée sous son propre nom. Il est également apparu sur 2012 « Wolfsbane sauve le monde », le premier album de nouveau matériel de WOLFSBANE depuis l’effort éponyme du groupe en 1994.

Flamber sortira un nouvel album studio, « Guerre en moi », le 9 avril. Toutes les chansons ont été écrites et produites par Flamber et guitariste Christopher Appleton.



