Blaze Bayley : un membre de la famille m’a dit une fois : “Tu ne seras jamais un chanteur”

Dans une nouvelle interview avec MetalRadio.gr, le chanteur de heavy metal britannique Blaze Bayley, qui a fait face IRON MAIDEN il y a plus de 20 ans, a parlé de l’inspiration lyrique de sa chanson solo ” Tirez-vous vers le haut “, qui figure sur son dernier album, “La guerre en moi”. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Quand j’ai commencé, je n’étais pas un chanteur naturel, mais j’aimais chanter, et je voulais être chanteur, alors j’ai appris à chanter. Mais dans ma carrière, il y a eu des gens qui ont dit: ‘Tu peux ne chante pas. Un membre de la famille a dit : ‘Tu ne seras jamais un chanteur.’ Dans une critique, quelqu’un a dit : « Vous ne pouvez pas chanter ». Et dans le deuxième refrain [of ‘Pull Yourself Up’], il va, ‘Ils ont dit que je ne pouvais pas chanter. Viens chanter avec moi. Parce que je suis maintenant un chanteur de heavy metal professionnel. Je suis devenu le meilleur groupe au monde pour le heavy metal, et maintenant je possède mon propre petit label et je produis mes propres disques et j’ai des milliers de fans qui aiment m’entendre chanter. Ce n’était donc pas impossible, n’est-ce pas ? Donc à chaque fois, c’est vous remonter le moral. Ne les laissez pas vous définir par ce qu’ils disent. Ce n’est pas toi. Ne laissez pas les autres vous définir, qui vous êtes et vos rêves avec leur vision négative de la vie. ‘Tu ne feras jamais ça.’ Non, tu ne penses pas que je ne ferai jamais ça. C’est toi. Ce n’est pas moi.”

L’homme de 58 ans Bayley, qui est né à Birmingham, a enregistré deux albums studio avec IRON MAIDEN – les années 1995 “Le facteur X” années 1998 et “Virtuel XI” – avant que Bruce Dickinson retourné au groupe. le JEUNE FILLE les albums sur lesquels il est apparu se sont vendus considérablement moins que les sorties précédentes du groupe et étaient leurs titres les plus bas dans le pays d’origine du groupe depuis 1981 “Tueurs”.

Depuis son départ IRON MAIDEN en 1999, Bayley a sorti plusieurs albums, dont plusieurs sous le nom FLAMBER et plus d’une poignée sous son propre nom. Il est également apparu sur 2012 “Wolfsbane sauve le monde”, le premier album de nouveau matériel de BANDE-LOUP depuis l’effort éponyme du groupe en 1994.

“La guerre en moi” est sorti le 9 avril. Toutes les chansons ont été écrites et produites par Flamber et guitariste Christophe Appleton.



