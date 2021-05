Blazers vs Suns Expert Picks, cotes, pari prop, prédiction ⋆ .

À quelques jours de la fin de la saison régulière de la NBA, chaque match a un impact. Ce soir, deux prétendants à la Conférence de l’Ouest s’affrontent, les Portland Trail Blazers se déplaçant pour affronter les Phoenix Suns. Il s’agit du troisième et dernier affrontement entre ces équipes au cours de cette saison NBA raccourcie. L’aperçu des choix de paris NBA Trail Blazers vs Suns trouvera les meilleures cotes de paris NBA, vous donnera quelques tendances de paris et affichera les meilleurs choix NBA et pronostics NBA disponibles.

Aperçu des paris NBA: choix, cotes et tendances des paris ce soir

Trail Blazers vs Suns Infos sur le jeu

Portland Trail Blazers (41-29, 22-13 extérieur) vs Phoenix Suns (48-21, 26-9 à domicile)

Date: Jeudi 13 mai 2021

Temps: 22 h HNE

Lieu: Phoenix Suns Arena – Phoenix, Arizona.

Couverture: TNT

Les Trail Blazers sont sur la deuxième étape de matchs consécutifs sur la route. Avec un seul match les séparant au n ° 5 des Lakers au n ° 7, Portland doit continuer à gagner pour s’assurer qu’ils ne tombent pas dans le tournoi de play-in. Ils terminent la saison de la bonne façon, remportant neuf de leurs 10 derniers matchs. Damian Lillard a été solide au cours de cette période, avec une moyenne de 30,1 points et 7,7 passes décisives par match tout en frappant 4,7 tirs au-delà de l’arc par match. CJ McCollum a également été solide, avec 26 points hier soir. Également en jeu ce soir, il faut empêcher le balayage de la saison régulière, Phoenix remportant les deux affrontements précédents.

Les Suns ont beaucoup à jouer ce soir, avec eux assis à 1,5 match des Jazz, qui sont la tête de série du classement général. En plus de pousser pour la tête de série et l’avantage sur le terrain, Phoenix aimerait terminer la saison sur un élan. Ils ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs, les trois défaites étant sur la route. Ce serait donc bien de remporter une victoire à domicile pour changer les choses. Bien qu’il ne soit pas vraiment dans la course MVP, Chris Paul la performance de cette saison devrait être considérée comme le niveau MVP, tournant autour de cette équipe de Phoenix. Depuis le début du mois de mai, Paul a en moyenne 17,3 points, 10,7 passes et 1,7 interceptions. Lui et Devin Booker devra gagner la bataille en zone arrière pour gagner ce match ce soir.

Trail Blazers vs Suns Paris Picks NBA + NBA Odds Shopping

En utilisant l'outil OddsShopper d'Awesemo, nous pouvons facilement comparer les cotes NBA pour les paris Trail Blazers vs Suns sur les principaux paris sportifs. Les cotes exprimées sont à partir de 11 h 30 HNE le 13 mai, alors assurez-vous de consulter vous-même l'outil OddsShopper pour obtenir les cotes les plus à jour.

Cotes NBA: Moneyline

Trail Blazers: (+165) – William Hill Suns: (-180) – SugarHouse, DraftKings

Cotes NBA: propagation

Trail Blazers: +4,5 (-109) – SugarHouse, DraftKings Suns: -4,5 (-110) – BetMGM, FanDuel, PointsBet, William Hill

Cotes NBA: Total de points

Plus de: 235 (-110) – FanDuel, William Hill Moins de: 235.5 (-110) – BetMGM, PointsBet Trail Blazers vs. Suns NBA Betting Trends Portland a une fiche de 7-3 contre l’écart (ATS) à ses 10 derniers matchs. Portland a une fiche de 9-1 à ses 10 derniers matchs. Phoenix a une fiche de 2-4 contre l’écart à ses six derniers matchs. Le total a atteint le dessus dans chacun des sept derniers matchs de Phoenix. Prédiction Trail Blazers vs Suns

Phoenix est la meilleure équipe contre l’écart lors des matchs à domicile cette saison, avec une fiche de 23-12. Portland est presque aussi bon sur la route, à 22-13. Cependant, les nuits consécutives sur la route peuvent être éprouvantes. Les Suns ont également besoin d’une victoire pour se remettre sur la bonne voie et pousser pour la tête de série du classement général. Cela devrait être une autre victoire des Suns sur les Blazers.

Prédiction: Suns -4.5, OVER 235

