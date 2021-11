BLBX Stock: 7 choses à savoir alors que Blackboxstocks se prépare à une mise en vente au Nasdaq

La semaine dernière, plateforme de trading populaire TradeStation l’a annoncé comme prévoyant de devenir public par le biais d’une fusion SPAC. Cette nouvelle a rapidement déclenché une discussion sur la question de savoir si TradeStation était destiné à devenir le prochain Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE). Cette semaine a apporté des nouvelles plus excitantes sur ce front alors qu’un nom moins connu se prépare à passer du statut de vente libre à celui de Nasdaq. Les investisseurs qui ont appris à trader sur Blackboxstocks (OTCMKTS :BLBX) sera bientôt en mesure de négocier des actions BLBX sur une grande bourse.

Source : Shutterstock

La société se décrit comme l’outil le plus convivial du marché pour la négociation d’options. Cependant, l’action BLBX ne s’est pas bien négociée récemment. Les actions ont plongé de plus de 6% aujourd’hui au moment d’écrire ces lignes.

Que devraient savoir les investisseurs alors que l’action BLBX se prépare à faire le saut vers le Nasdaq ? Découvrons-le.

Uplisting BLBX : ce qu’il faut savoir

Dans le cadre de l’uplisting, Blackboxstocks prévoit de lever 9 millions de dollars en offrant 1,4 million d’actions au prix de 6,99 $. Elle a déposé cette introduction en bourse début octobre 2021. Entre juin 2020 et juin 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 5 millions de dollars. Les utilisateurs sont tenus de s’abonner à l’entreprise pour ses services complets et de payer des frais mensuels ou annuels. La société est basée à Dallas, au Texas. Sa plate-forme combine les aspects fintech et médias sociaux pour favoriser une communauté de commerçants. Le terme « boîte noire » fait référence à la technologie prédictive utilisée par l’entreprise pour un trading efficace. Boosté par l’intelligence artificielle, il scanne en permanence tous les grands indices boursiers. Les membres qui s’abonnent à la société se voient offrir un accès à une formation et à des tutoriels sur le trading. Ceux-ci incluent des analyses approfondies des fonctionnalités de trading plus avancées telles que les tableaux de données et les programmes de cartographie. Blackboxstocks travaille également dur pour développer et capitaliser sur sa marque. Le site Web de l’entreprise comprend également une section d’équipement avec un assortiment de vêtements d’entreprise, de contenants de boissons et d’autres marchandises.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : à de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui peut être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

Article imprimé par InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/11/blbx-stock-7-things-to-know-as-blackboxstocks-prepares-for-a-nasdaq-uplisting/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC