Blé semé marginalement à 333,97 lakh hectares jusqu’à présent cette saison de rabi: ministère de l’Agriculture

À l’exception des graines oléagineuses, la couverture des superficies cultivées en blé, riz, légumineuses et céréales grossières et nutritives était légèrement inférieure au 7 décembre de la campagne rabi en cours.

La superficie ensemencée en blé, la principale culture de rabi, a diminué de 1,71 % à 333,97 hectares lakh jusqu’à présent au cours de la saison de rabi 2021-22 en cours, car il y avait moins de couverture dans l’Uttar Pradesh, l’Haryana et le Madhya Pradesh, selon les dernières données publiées. vendredi par le ministère de l’Agriculture.

Les semis des cultures de rabi (d’hiver) comme le blé commencent en octobre et la récolte à partir d’avril.

Du blé a été semé sur 339,81 hectares de lakh au cours de la période de l’année dernière.

Selon les données, la superficie ensemencée en blé était inférieure de 3,11 hectares lakh dans l’Uttar Pradesh, 1,35 hectares lakh dans l’Haryana, 1,20 hectares lakh dans le Maharashtra et 1,14 hectares lakh dans le Madhya Pradesh.

La couverture du blé était plus faible dans le Gujarat, le Karnataka, le Bengale occidental, le Pendjab, le Jammu-et-Cachemire, le Jharkhand et l’Uttarakhand également au cours de ladite période.

Cependant, une superficie cultivée en blé plus élevée a été signalée au Rajasthan (1,96 lakh hectares), au Bihar (0,68 lakh hectares), au Chhattisgarh (0,09 lakh hectares et à Assam (0,01 lakh hectares) au cours de la même période, selon les données.

Une grande partie des semis de blé est terminée à ce jour.

À l’exception des graines oléagineuses, la couverture des superficies cultivées en blé, riz, légumineuses et céréales grossières et nutritives était légèrement inférieure au 7 décembre de la campagne rabi en cours. En fait, la superficie cultivée en graines oléagineuses est passée à 98,85 hectares de lakh le 7 décembre de cette saison de rabi, contre 81,66 hectares de lakh il y a un an. Dont la couverture de graines de colza et de moutarde à elle seule était de 89,71 lakh hectares au cours de ladite période.

C’est un bon signe compte tenu de la forte dépendance du pays à l’égard des importations d’huiles comestibles.

En cas de légumineuses, la couverture est restée stable à 156,23 hectares lakh jusqu’à présent cette saison de rabi contre 157,75 hectares lakh il y a un an. Dont la couverture en grammes s’élevait à 109,44 hectares lakh au cours de ladite période.

La superficie ensemencée en riz est également restée inférieure à 16,44 hectares de lakh au 7 décembre de cette saison de rabi, contre 18,69 hectares de lakh il y a un an.

La couverture des céréales grossières et nutritives était également légèrement inférieure à 46,68 hectares de lakh contre 48,32 hectares de lakh au cours de ladite période, selon les données.

