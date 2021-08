Bless Unleashed réinitialisation des points de compétence et comment cultiver des points de compétence

in

Par Josh Broadwell

10 août 2021 17:24 GMT

La réinitialisation des points de compétence de Bless Unleashed est une fonctionnalité souvent demandée dans le MMO, en grande partie grâce à la vaste gamme de bénédictions équipables et aux compétences qu’elles débloquent.

Bien que la fonctionnalité puisse être prévue pour une future mise à jour, Bless Unleashed propose plusieurs moyens pratiques de maximiser les bénédictions et les points de compétence, même si vous faites de mauvais investissements dès le début.

Regarder sur YouTube

Réinitialisation des points de compétence Bless Unleashed | Comment réinitialiser les points de compétence

Il n’y a aucun moyen de réinitialiser les points de compétence. L’équipe de développement a déclaré que ce n’était pas quelque chose que vous pouviez faire « actuellement », il est donc possible que la réinitialisation des points de compétence de Bless Unleashed se produise à l’avenir.

Ce n’est pas un problème important, cependant, du moins pas plus vous avancez dans le jeu. Vous pourriez manquer de points au début si vous n’êtes pas sûr des bénédictions que vous souhaitez maximiser. Pourtant,

vous pouvez toujours les maximiser avec un peu d’agriculture de points de compétence.

Réinitialisation des points de compétence Bless Unleashed | Comment obtenir des points de compétence

Bless Unleashed distribue beaucoup de points de compétence en accomplissant des quêtes. Ceux-ci ne manquent pas non plus. Si vous épuisez votre pool de points de compétence actuel, un peu de broyage de quêtes devrait vous apporter ce dont vous avez besoin.

L’expérience de compétence (SXP) provient de l’accomplissement de quêtes régionales et vous aide à créer votre pool de points de compétence. Chaque point de SXP compte pour 5% pour un nouveau point de compétence. Vous gagnerez également des points de compétence en terminant des combats de boss.

Maximiser toutes les compétences d’une bénédiction débloque un buff passif qui reste actif même lorsque vous remplacez la bénédiction par une nouvelle. Obtenir des points de compétence est assez facile, c’est vrai. Cependant, si vous voulez gagner du temps, assurez-vous de planifier à l’avance et de choisir les compétences et les passifs que vous souhaitez le plus.

Les combats de boss vous procureront également beaucoup de cristaux d’âme, bien que leur utilisation soit moins évidente que vous ne le pensez.

Si vous recherchez un autre type d’expérience de MMO fantastique, nous avons les guides Destiny 2 pour vous aider à démarrer une aventure de science-fiction, y compris comment obtenir certaines des armes les plus récentes et des produits cosmétiques gratuits chaque mois.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Lisez notre politique.