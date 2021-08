Bless Unleashed Splendid Alfonsino emplacement et comment pêcher à Bless

Par Josh Broadwell

11 août 2021 16:17 GMT

Bénis déchaîné le splendide Alfonsino est l’un des poissons les plus rares du jeu.

Vous ne le trouverez qu’à un seul endroit, mais il faut beaucoup de patience. On ne l’appelle pas poisson rare pour rien.

Bénissez le splendide Alfonsino déchaîné | Comment trouver le splendide Alfonsino

Dirigez-vous vers le port de Carzacor et déposez-y une ligne. Bless vous dit de pêcher dans un “hotspot”, bien qu’il y ait apparemment peu de différence entre ce que vous obtenez de ces zones et ce qui résulte de la pêche ailleurs au même endroit.

Si vous n’utilisez pas Splendid Alfonsino pour une compétition, vous pouvez le décomposer en matériaux comme n’importe quel autre poisson. Voici ce que vous en retirerez :

Écaille Aileron Longe Ventre Joue Viande Chevreuil Perle

Bénissez le splendide Alfonsino déchaîné | Comment pêcher dans Bless

Si vous avez du mal à rembobiner le poisson, il vaut peut-être la peine de mettre à niveau votre kit. Le fil en particulier est utile, car le fil amélioré prend plus de temps à se casser.

En ce qui concerne les appâts, nous vous recommandons d’essayer Stringy Meat. C’est beaucoup plus facile à obtenir qu’un appât plus avancé, et vous n’avez pas à dépenser d’objets rares pour l’obtenir. Allez sur n’importe quel marché et vous pouvez acheter jusqu’à 100 Viandes filandreuses pour 24 pièces d’or chacune.

Le marchand de pêche améliore votre équipement, mais vous ne pouvez obtenir des améliorations de base qu’avec de l’or. L’équipement de niveau supérieur nécessite des trophées gagnés lors des concours régionaux. Ce sont des événements aléatoires qui apparaissent sur la carte. Certains nécessitent des poissons rares et vous donnent trois trophées pour réussir, mais les plus faciles demandent simplement des poissons rares et vous récompensent avec un seul trophée.

Attraper Splendid Alfonsino peut prendre un certain temps, vous pouvez donc aussi bien paraître pendant que vous attendez. Récupérez des cristaux d’âme pour les échanger contre les produits cosmétiques de Bless Unleashed pendant que vous parcourez la carte, mais assurez-vous d’investir judicieusement vos points de compétence après avoir vaincu ces boss uniques.

