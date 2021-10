« Bless You »: Martha et les Vandellas disent adieu pop

Le Billboard Hot 100 du 16 octobre 1971 a marqué la fin d’un chapitre marquant de l’histoire de la Motown. Il contenait la dernière nouvelle entrée, sur cette carte, créditée à Martha (Reeves) et les Vandella, alors que le groupe a fait ses débuts au n ° 74 avec « Bless You ».

La chanson a été écrite et produite par la Corporation, le collectif qui comprenait le fondateur du label Berry Gordy. Le numéro optimiste et fougueux avait plus qu’un écho, en particulier dans les vers, du matériel enregistré à l’époque par les priorités Motown de la Corporation de l’époque, les Jackson 5. « Bless You » a été agrémenté de quelques touches plus séculaires du son de marque du label.

Une époque se termine

Mais tandis que le J5 poursuivait sa séquence brûlante – avec quatre autres singles R&B Top 3 en 1971 à ajouter à leur catalogue déjà bien rempli de tubes à succès – Martha et les Vandellas trouveraient leur temps au label qui touchait à sa fin. Après ces débuts prometteurs dans le Hot 100 et une entrée dans le palmarès soul la semaine suivante, « Bless You » s’est essoufflé au n ° 53 du côté pop et au n ° 29 R&B. Il a ensuite donné à Reeves et au groupe une entrée dans le Top 40 britannique au début de 1972. Alors qu’il culminait au n ° 33, il y avait une nouvelle entrée pour l’un des plus anciens compatriotes Motown du groupe, comme Stevie Wonder est arrivé avec « Si vous m’aimez vraiment ».

Écoutez la liste de lecture Best Motown Songs Ever.

Martha and the Vandellas avait deux autres entrées dans les charts R&B, avec « In And Out Of My Life » et « Déchirez-le. » Mais « Bless You » s’est avéré être la fin d’une histoire de croisement pop qui avait commencé huit ans plus tôt avec « Venez récupérer ces souvenirs », et a embrassé cinq hits du Top 10 Hot 100, y compris, bien sûr, l’immortel « Vague De Chaleur » et « Danser dans la rue. »

