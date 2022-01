Blessé, Draymond Green a commencé le match pour être sur le terrain avec Klay Thompson

Le dimanche était long à venir pour Klay Thompson, et pour Draymond Green, il n’y avait aucune chance qu’il le rate.

Cela faisait 941 jours que Klay Thompson avait quitté le match 6 de la finale NBA 2019 avec un ACL déchiré. Une récupération déjà longue s’est aggravée lorsqu’il a subi une rupture d’Achille lors d’un entraînement en novembre 2020. Mais d’innombrables séances de rééducation et d’entraînement plus tard, le match de dimanche entre les Cavaliers et les Warriors a constitué le retour tant attendu de Thompson.

Mais si vous voulez avoir une idée de l’importance du retour de Klay pour le reste des Warriors, regardez simplement comment Green a géré le début du match.

Peu de temps avant l’annonce, les Warriors ont annoncé que Green avait ressenti une oppression au mollet pendant les échauffements. Au lieu de manquer tout le match, Green a choisi de commencer à être sur le terrain avec Thompson… puis, il resterait assis pour le reste du match.

Après que les Cavaliers aient remporté le premier match, Green a boitillé, a commis la faute et s’est rendu sur le banc. C’était tout pour lui – il voulait juste être là pour son coéquipier.

Et bien sûr, c’était un geste symbolique inutile, mais une fois que vous réalisez à quel point Draymond a observé chaque étape du rétablissement de Klay, cela a plus de sens.

Il voulait soutenir Thompson, et il n’y a rien de mal à cela.