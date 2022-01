« Blesser » Mikel Arteta remet en question le « désir » et la « faim » d’Arsenal après la sortie choc de la FA Cup à Nottingham Forest

Mikel Arteta a admis qu’il « avait mal » après qu’Arsenal ait été éliminé de la FA Cup alors qu’il critiquait le « désir » et la « faim » de ses joueurs après leur défaite contre Nottingham Forest.

Le vainqueur tardif de Lewis Grabban a vu Forest sceller sa deuxième victoire au troisième tour contre les Gunners en trois ans, l’équipe du championnat répétant son exploit de 2018.

Arteta était loin d’être heureux dans son interview d’après-match

Les 14 fois vainqueurs ont subi une sortie prématurée sans réussir un tir cadré au City Ground dimanche.

C’était un affichage terne et extrêmement différent du côté rajeuni que nous avons vu ces derniers temps, et Arteta a insisté sur le fait qu’il s’attendait à mieux.

« Nous avions besoin de plus de motivation, de plus de faim pour gagner à tout prix dans chaque action, bien plus. Nous n’étions pas à notre niveau », a-t-il déclaré.

« Je suis vraiment déçu de la performance, tout d’abord. Pas avec l’attitude mais combien nous avons de but et quelle détermination nous avons montré pour changer le jeu quand il est difficile de jouer contre et la façon dont ils jouent.

Arsenal a été surclassé par le championnat

« J’ai joué dans des matchs comme ça au cours des 18 dernières années et je sais à quel point c’est compliqué de venir ici et ce n’est pas surprenant les difficultés que vous allez rencontrer. Mais quand nous faisons cela, nous devons y faire face d’une manière différente.

«Ça fait vraiment mal. C’est une compétition qui est très liée à notre histoire et en sortir est une grosse bosse.

Mis à part un sort de cinq minutes en seconde période, ce fut un match instantanément oubliable jusqu’à ce que Grabban frappe avec sept minutes à jouer.

Le seul moment marquant de la première mi-temps a été que Nuno Tavares a été emmené pour Kieran Tierney après 34 minutes bâclées et a jeté ses gants.

Philip Zinckernagel a forcé Bernd Leno à effectuer un arrêt en début de seconde période et le gardien a égalé le coup franc de 30 mètres de James Garner.

La Carabao Cup est désormais le seul coup réaliste d’Arsenal en argenterie cette saison

Entre les deux, Eddie Nketiah a gâché la meilleure – et la seule – chance d’Arsenal lorsqu’il a complètement raté une tête libre au deuxième poteau.

Cela s’est avéré coûteux alors que Grabban est sorti du banc pour marquer son 11e but de la saison.

Albert Lokonga a perdu le ballon au milieu de terrain et Ryan Yates a détalé vers la droite pour livrer un centre parfait pour un Grabban qui s’étire à convertir de six mètres.

Le patron de Forest, Steve Cooper, a pris le relais en septembre lorsque Forest était en bas du championnat et ils sont maintenant neuvième et six points derrière les places des play-offs.

Arteta a aligné un XI affaibli pour le choc

Ils accueillent désormais les titulaires et les rivaux des East Midlands, Leicester, au quatrième tour, mais l’ancien manager de Swansea s’est hérissé des suggestions selon lesquelles il avait renversé le club.

Il a dit : « Je n’aime pas quand les gens le disent parce que comment pouvez-vous dire que nous avons inversé la tendance ? Ce club a beaucoup de travail à faire et beaucoup de progrès à faire. Nous allons bien mais ne prenons pas trop d’avance sur nous-mêmes.

« Les joueurs doivent croire qu’ils appartiennent à ce club et qu’ils peuvent réussir. Nous le voulons tous et nous avons beaucoup de travail à faire dans de nombreux domaines du club, mais des moments comme celui-ci ne feront qu’ajouter à la conviction.

« Il y aura des bosses sur la route, des revers, des pertes, de mauvaises performances – c’est juste la nature.

« Cela fait partie du voyage et devenir l’équipe que nous voulons être.

«Je me sentais à l’aise. Quelqu’un m’a demandé si ça devait être sept longues minutes après que nous ayons marqué. J’ai eu plus de sept minutes. Je ne veux dire aucun manque de respect, les joueurs étaient vraiment engagés avec ce qu’il fallait pour gagner.

