Blessure a failli prendre sa retraite Ilkay Gundogan, maintenant il est le meilleur buteur de Man City dans l’espoir de les renvoyer à la gloire de la Ligue des champions, qui a été entraîné par Thomas Tuchel au Borussia Dortmund

Ilkay Gundogan a été une présence modeste à Man City, devenant tranquillement un rouage vital de la machine Pep Guardiola.

L’Allemand est au club depuis cinq ans et est déjà triple champion de Premier League.

Gundogan a 17 buts et quatre passes pour Man City cette saison

Mais c’est la saison 2020/21 où il s’est vraiment fait remarquer, en particulier dans les épisodes où Sergio Aguero et Kevin De Bruyne ont été blessés.

Remarquablement, il est le meilleur buteur du club avec 17 buts toutes compétitions confondues. C’est remarquable car il n’a jamais vraiment été considéré comme un buteur.

Alors que Ruben Dias, Phil Foden et De Bruyne feront beaucoup de bruit avant la finale de la Ligue des champions samedi contre Chelsea, c’est Gundogan qui a été l’une des vraies stars ce trimestre.

Gundogan a remporté huit trophées à Man City, dont trois titres de Premier League

Meilleurs buteurs de Man City 2020/21

Ilkay Gundogan – 17

Phil Foden – 16

Raheem Sterling – 14 ans

Riyad Mahrez – 14

Gabriel Jésus – 14

Ferran Torres – 13

Kevin De Bruyne – 10

Sergio Aguero – 6

Bernardo Silva – 5

John Stones – 5

C’est un match qu’il n’est pas totalement étranger à avoir perdu la finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich alors qu’il jouait pour le Borussia Dortmund en 2013.

Il est le seul membre de l’équipe de Man City à avoir joué dans un match de cette ampleur auparavant, et son expérience peut être vitale.

Et 2013 est sans aucun doute une année qui reste dans l’esprit du joueur de 30 ans car cela aurait bien pu être la dernière année où il a joué dans le football.

Un problème de dos mystérieux a laissé le milieu de terrain craint pour sa carrière.

S’adressant au Guardian des problèmes de blessures qui ont freiné sa progression cette année-là, il a déclaré: «J’étais absent pendant 14 mois, mais le pire, c’est que personne ne savait vraiment de quel type de blessure il s’agissait.

«J’ai vu un chirurgien et il voulait me mettre une grosse vis dans le dos qui ne me permettrait pas de jouer au football à ce niveau. J’avais donc peur de ne plus jouer et je suis vraiment reconnaissant d’avoir trouvé le bon [surgeon].

«Bien sûr, je dois encore faire face à des problèmes, mais je me sens assez bien.»

Gundogan a marqué lors de la finale de la Ligue des champions contre le Bayern, que Dortmund a perdu 2-1

Heureusement, il a pu récupérer et était une présence si importante au milieu de terrain de Jurgen Klopp au club de Bundesliga.

Mais ce n’était pas un buteur. Il a marqué 15 fois en 157 apparitions pour Dortmund alors que Klopp l’utilisait comme milieu de terrain défensif.

L’ancien entraîneur de Gundogan, Michael Oenning, a révélé qu’il avait eu des disputes avec le patron désormais de Liverpool au sujet de sa meilleure position.

«Pour moi, Ilkay est et était un n ° 10. Je me suis souvent disputé avec Jurgen Klopp au sujet de sa meilleure position, mais il en a fait l’un des meilleurs milieux de terrain défensifs », a déclaré Oenning à Goal.

Lorsque Klopp a quitté Dortmund en 2015, Gundogan était également prêt à se diriger vers la sortie avant que Thomas Tuchel ne le persuade de rester. L’homme qui se trouve être à la tête de leurs adversaires de la Ligue des champions.

Tuchel a convaincu Gundogan de rester à Dortmund pour une saison de plus

«Je ne m’attendais pas à grand-chose quand il a été annoncé qu’il [Tuchel] allait être le nouveau manager à Dortmund, j’étais en pourparlers pour quitter le club mais j’ai eu un coup de fil avec lui, il s’est présenté à moi quand j’étais en vacances », a déclaré Gundogan avant la finale de la Ligue des champions.

«C’était un très bon appel et il a expliqué quelques choses et tout ce qu’il a dit qu’il a prouvé au cours de la saison. J’ai été surpris de voir à quel point il travaillait avec l’équipe, à quel point il était connu en termes de tactique. Il m’a beaucoup appris.

«C’est un excellent manager et maintenant il est capable de le prouver dans la meilleure ligue du monde. Il a si bien fait avec Chelsea et a réussi à les faire entrer en Ligue des champions. Cela prouve qu’il est un excellent manager. C’est un gars vraiment bien.

Gundogan a également fait 45 apparitions pour l’Allemagne, marquant 10 fois

Un an plus tard, il est parti pour Man City pour seulement 21 millions de livres sterling. 2020/21 a été une année vintage pour Gundogan, où il a remporté des prix consécutifs de joueur du mois de Premier League en janvier et février.

Il entre dans le match de samedi, qui est en direct sur talkSPORT, dans l’espoir de remporter un trophée qui lui a jusqu’à présent échappé à lui et à City.