Blessure à l’Atlético de Madrid : Lemar absent pour cause de blessure

25/10/2021 à 18:29 CEST

Les Athlète de Madrid va perdre Thomas lemar par un blessure à la cuisse droite. Le joueur français s’est blessé lors du match de championnat samedi dernier entre Athlétique et Real Sociedad, dont il a dû se retirer à la mi-temps.

Ce lundi, le footballeur français a été évalué par les médecins du club, qui ont confirmé que le joueur sera absent. L’Atlético n’informe pas sur le degré de la maladie et affirme que Lemar « suivra un traitement médical et une physiothérapie ». A propos du temps bas, le club n’a pas donné de date et l’évolution du joueur sera celle qui marquera les temps.

Le Français est devenu un acteur clé pour Simeone, qui voit comment la perte de Lemar s’ajoute à celle de Marcos Llorente, qui après une rechute ne reviendra pas avant les vacances de novembre, un autre joueur de base pour les colchoneros.

De plus, le milieu de terrain français était déjà blessé cette saison, l’ancien monégasque s’est blessé à Porto et a raté trois matches de championnat contre Athlétique, Getafe et Alavés. Maintenant, Lemar manquera au moins deux autres matchs, contre Levante et le Betis.