blessure de Carson Wentz; Nick Foles fait l’éloge de Reich au milieu des discussions commerciales

Oui, pratiquement tous les fans de la NFL ont fait la même blague/connexion lorsque la nouvelle de l’opération au pied de Carson Wentz a éclaté lundi matin : les Colts d’Indianapolis devraient échanger contre Nick Foles, répétant le vétéran QB remplaçant Wentz en 2017 alors qu’ils étaient coéquipiers des Eagles de Philadelphie.

Vous savez ce qui s’est passé ensuite. Les Eagles ont remporté un Super Bowl.

Foles – toujours membre des Chicago Bears pour le moment – ​​a été interrogé sur la situation à Indy, et je dois dire : il aurait pu l’écarter et s’en tenir à l’une de ses remarques : « Je suis un Chicago Bear en ce moment . “

Mais il ne l’a pas fait. Il a passé la majeure partie de cette réponse à féliciter son ancien entraîneur et actuel patron du banc des Colts, Frank Reich : « Il me connaît. Vous avez tous regardé le 2017 et les séries éliminatoires, il a changé l’offensive et l’a construit autour de moi et vous avez tous vu ce qui s’est passé.

Voici #Bears QB Nick Foles parlant de l’entraîneur-chef des Colts Frank Reich lors de sa conférence de presse aujourd’hui. Foles a indiqué dans une question précédente qu’il voudrait passer à une infraction avec laquelle il est familier, s’il est échangé. Il ne faut pas un spécialiste des fusées pour relier les points à partir de là. pic.twitter.com/waWzCp7VTr – Jacob Infante (@jacobinfante24) 2 août 2021

Un Nick Foles enflammé parle de Frank Reich, de Carson Wentz, de ce qu’il veut dans un métier, et plus encore. Foles : “La version de moi en ce moment est bien meilleure que la version qui a joué dans le Super Bowl … Mettez-le dans votre esprit.” Cela vaut la peine de regarder… pic.twitter.com/zVpsluax2l – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 2 août 2021

Un Nick Foles très passionné s’exprimant: “La version de moi en ce moment est meilleure que la version de moi qui a joué dans le Super Bowl” – Marshall Harris (@mharrisonair) 2 août 2021

Cela ressemble bien à quelqu’un qui n’essaie pas si subtilement de dire: “si vous pouvez venir me chercher, ce serait génial.” Foles, après tout, est actuellement troisième sur la carte de profondeur Bears.

Est-ce que je lis trop là-dedans ? Peut-être. Mais tout cela a trop de sens pour tout le monde, y compris – semble-t-il – Foles lui-même.

