Blessure de Giannis Antetokounmpo: mises à jour sur la superstar des Bucks après une hyperextension du genou

Giannis Antetokounmpo a quitté le match 4 de la finale de la Conférence Est après être tombé au sol avec une blessure à la jambe au troisième quart. Antetokounmpo a été exclu du match et diagnostiqué avec un genou gauche en hyperextension. Son statut pour le reste de la série est inconnu.

Antetokounmpo tentait de contester le centre des Hawks Clint Capela au bord lorsque sa jambe gauche s’est déformée. La star des Bucks s’est allongée par terre pendant plusieurs minutes avant d’être aidée à quitter le terrain et à se diriger vers les vestiaires. Les Hawks ont remporté le match, 110-88, pour égaliser la série 2-2.

Voici un aperçu du jeu sur lequel Antetokounmpo a été blessé.

La star des Bucks a été aidée par son frère aîné, l’attaquant des Bucks Thanasis Antetokounmpo. Giannis a pu mettre du poids sur sa jambe alors qu’il quittait le terrain.

Les Hawks menaient 62-52 au moment de la blessure.

Milwaukee est entré dans le match avec une avance de 2-1 dans la série et est devenu un grand favori lorsque la star d’Atlanta, Trae Young, a été exclue d’avant-match avec une ecchymose profonde au pied droit. Le statut de Young pour le reste de la série reste également inconnu.

Antetokounmpo a récolté 14 points et huit rebonds en 24 minutes lorsqu’il a quitté le match sur blessure. Il venait de faire un bloc brillant et dunk quelques minutes plus tôt.

Les blessures ont été la plus grande histoire des éliminatoires de la NBA depuis leur début. La NBA a essayé d’entasser autant de matchs que possible dans cette saison en sortant de la bulle tout en essayant de terminer les finales NBA avant le début des Jeux olympiques. La seconde moitié du programme s’est sentie particulièrement précipitée, et beaucoup ont attribué les blessures généralisées aux stars à son rythme effréné.

Nous mettrons à jour cette histoire avec plus d’informations sur le statut d’Antetokounmpo lorsqu’il y aura une mise à jour.