Blessure de Kate Beckinsale : ce que nous savons

Kate Beckinsale continue de se remettre après avoir été hospitalisée le vendredi 10 septembre pendant le tournage de son prochain film Prisoner’s Daughter. Selon certaines informations, l’actrice de 48 ans de Jolt a été blessée. Pour le moment, peu de détails sur l’incident sont connus.

La nouvelle de l’incident sur le plateau a été rapportée pour la première fois par TMZ. Dans un reportage de vendredi, le média a rapporté que l’actrice avait été transportée d’urgence dans un hôpital de Las Vegas vendredi matin à la suite d’un incident au dos. Des sources ont déclaré au média qu’aux alentours de 10h30, heure locale, “le dos de l’actrice britannique est sorti”. Les sources ont déclaré que la blessure était suffisamment grave “pour qu’elle ait été transportée d’urgence dans un hôpital voisin en ambulance”. Au moment du rapport initial, Beckinsale était toujours aux urgences et son état n’était pas clair. Les représentants de l’actrice n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de plusieurs médias.

On ne sait pas si la blessure au dos est le résultat du tournage de Prisoner’s Daughter. Beckinsale joue dans le thriller dramatique aux côtés de Brian Cox, Ernie Hudson et Tyson Ritter. Écrit par Mark Bacci, le film suit Max, un ex-détenu qui tente de renouer avec sa fille, interprété par Beckinsale, et petit-fils après 12 ans de prison, selon Deadline. Alors que la famille essaie de se réconcilier, le passé criminel du personnage de Cox le rattrape. Le film est de Catherine Hardwick, qui a précédemment réalisé le premier film Twilight et Miss Bala. Le tournage du film est en cours à Las Vegas.

Selon une mise à jour sur la santé d’Instagram lundi, Beckinsale reste hospitalisé. Dans le post, partagé depuis son lit d’hôpital et la montrant allongée avec une intraveineuse dans le bras et un bracelet d’hôpital au poignet, Beckinsale “se sent beaucoup mieux”. L’actrice a poursuivi en écrivant : “Merci beaucoup pour vos gentils messages et amour x.”

Au milieu de son hospitalisation, Beckinsale a reçu une vague de soutien. Sur sa publication Instagram du lundi, une comédienne Sarah Silverman a écrit : « Oh mon Dieu ! Ami », avec Jamie Foxx ajoutant : « Bon rétablissement, lionne. Pendant ce temps, un fan a commenté: “Je vous souhaite un prompt rétablissement”, avec une autre personne ajoutant: “Oh désolé d’entendre cela, j’espère que vous vous sentez mieux.”

Beckinsale n’a pas fourni d’autres mises à jour sur son état. Prisoner’s Daughter est produit par Sam Okun ou Sam Okun Productions et Maria Grasic pour Oakhurst Entertainment. Les producteurs exécutifs sont Robert E. Morgan, Chris Rasmussen, Guy Moshe, Jai Khanna et Lachlan Towle et Bill Yates sont coproducteurs. Une date de sortie n’a pas été annoncée.