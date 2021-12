Blessure de Klay Thompson: calendrier de retour pour la star des Warriors

Klay Thompson était un élément essentiel de trois équipes de championnat pour les Golden State Warriors, mais cela fait des années que le gardien vedette n’a pas concouru sur un terrain de la NBA. Thompson a déchiré son LCA lors du sixième match de la finale NBA 2019 et n’a plus joué depuis. Ce n’est qu’une des blessures dévastatrices qu’il a subies lors de sa tentative de retour à l’action.

Les Warriors savaient qu’ils récupéreraient Thompson à un moment donné au cours de la saison 2021-2022. Ils ne savaient tout simplement pas quand. Le retour imminent de Thompson pèse sur le reste de l’image du championnat alors que les Warriors ont pris le meilleur départ de la NBA.

Golden State a remporté 18 de ses 20 premiers matchs en début d’année. Stephen Curry est le favori pour MVP. Draymond Green est un sérieux prétendant au titre de joueur défensif de l’année. La profondeur a été améliorée, grâce aux ajouts de vétérans de Nemanja Bjelica et Otto Porter Jr., et au développement de Jordan Poole et Gary Payton II. Les Phoenix Suns sont actuellement la seule équipe de la ligue à jouer au niveau des Warriors. C’est effrayant de penser à quoi ils pourraient ressembler une fois que Thompson reviendra.

Pourquoi Thompson est-il absent depuis si longtemps ? Quand revient-il ? À quoi ressembleront les Warriors quand il reviendra enfin? Passons en revue le retour tant attendu de l’autre Splash Brother au sol.

L’ACL déchiré de Klay Thompson pesait sur les finales NBA 2019

Les Warriors sont entrés dans la finale de la NBA 2019 en tant que grand favori contre les Raptors de Toronto, mais les blessures ont fait dérailler leur chance de tripler. Kevin Durant s’était blessé au mollet droit lors de la finale de la Conférence Ouest contre les Houston Rockets et n’a fait ses débuts en finale que lors du cinquième match. sorti pour la série et toute la saison suivante après avoir signé avec les Brooklyn Nets.

La blessure de Thompson s’est produite dans le troisième quart du match 6 avec la série en jeu. Klay a reçu un diagnostic de déchirure du LCA au genou gauche. Il n’est pas revenu au tribunal depuis que cela s’est produit le 13 juin 2019.

Klay Thompson s’est déchiré le tendon d’Achille lors de la rééducation de son LCA déchiré

Thompson a raté l’intégralité de la saison 2019-2020 en réhabilitant son LCA déchiré. Curry a subi une blessure à la main à la fin de la saison seulement cinq matchs dans la saison et a raté le reste de l’année. Les Warriors ont terminé 15-50 et ont «mérité» le choix n ° 2 au repêchage de la NBA, où ils ont sélectionné le centre James Wiseman.

Il y avait de l’optimisme quant au fait que les Warriors pourraient être à nouveau un concurrent en 2020-2021 avec le retour des Splash Brothers. Cela ne s’est jamais produit : le 18 novembre 2020, Thompson s’est déchiré le tendon d’Achille droit lors d’un entraînement. Il a subi la blessure en prenant un pull-up jumper.

Klay Thompson, parlant aux médias pour la première fois cette saison, sur la façon dont sa déchirure d’Achille s’est produite: « C’est arrivé sur un jumpshot de deux dribbles. Un mouvement que je fais 100 fois par jour. » – Anthony Slater (@anthonyVslater) 14 mars 2021

Les Warriors ont terminé 39-33 en 2020-2021, mais ont perdu contre les Lakers et les Grizzlies lors du premier tournoi de play-in et n’ont pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires.

Depuis lors, Thompson réhabilite son Achille.

Quand Klay Thompson reviendra-t-il pour les Warriors ?

Les Warriors n’ont toujours pas de date cible pour le retour de Thompson, mais à ce stade, ce n’est apparemment qu’une question de semaines.

Thompson a été autorisé à s’entraîner pleinement avec les Warriors le 23 novembre. Il joue à 5 contre 5. Lors d’un chat en direct sur Instagram le 3 décembre, Thompson a déclaré que son retour pourrait avoir lieu dans quelques semaines ou un mois.

Sur son live Instagram, Klay Thomson dit espérer être de retour devant le tribunal dans les prochaines semaines, peut-être un mois. « C’est difficile à évaluer. » – Kendra Andrews (@kendra__andrews) 3 décembre 2021

Thompson a également posté ce message à Warriors sur Instagram concernant son retour.

Les Warriors affrontent les Phoenix Suns le jour de Noël dans la bataille des deux meilleures équipes de la NBA à ce jour. Thompson – qui aura 32 ans en février – sera-t-il de retour pour ce match ? On ne peut qu’espérer.

Que Thompson soit de retour pour Noël ou que son retour survienne un peu plus tard, nous savons que la star de Warriors reviendra bientôt. Une équipe de Golden State, la meilleure de la ligue, est sur le point de devenir encore meilleure.