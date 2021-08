Blessure de Marcus Rashford: l’attaquant envoie une mise à jour positive aux fans de Manchester United – Man United News And Transfer News

in

La star de Manchester United, Marcus Rashford, a envoyé une mise à jour aux fans alors qu’il continue de se remettre de sa blessure très médiatisée.

Le jeune Anglais sera hors de combat pour les premiers stades de la Premier League en raison d’une blessure à l’épaule qui l’a troublé tout au long de la saison.

Il est entendu que Rashford a également des coups insignifiants liés au bas du dos et au pied, mais ceux-ci devraient être traités en même temps que la principale blessure à l’épaule.

Le diplômé de l’académie était un joueur clé pour Ole Gunnar Solskjaer la saison dernière et sa perte est donc plutôt importante.

Son absence n’est atténuée que par l’annonce de l’arrivée de Jadon Sancho, même s’il ne fait aucun doute que les fans voudraient les deux dans le même onze de départ.

Merci pour tous les bons voeux. J’ai été opérée vendredi matin et tout s’est très bien passé. Un peu mal mais à part ça je me sens bien. J’espère que vous passez tous une bonne journée ! ️ pic.twitter.com/cUZQpS0wIi – Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) 10 août 2021

The Peoples Person a couvert Rashford pour la dernière fois lorsqu’il a promis aux fans qu’il reviendrait de sa blessure un meilleur joueur dans ce qui était un message passionnant.

L’épaule est une zone assez sensible du corps humain et des déséquilibres ou des faiblesses peuvent y causer de nombreux problèmes.

Espérons que la chirurgie résout définitivement la blessure de Rashford et que cela ne devienne pas un problème récurrent.

L’attaquant sensationnel voudra frapper à deux chiffres pour les buts et les passes décisives cette campagne, même s’il aura moins de temps pour le faire.

Daniel James, Anthony Martial, Sancho, Jesse Lingard, Mason Greenwood, Amad Diallo et Anthony Elanga peuvent tous s’insérer sur le flanc gauche si besoin est.

Il est probable que l’ailier gallois soit au moins le remplaçant de Rashford au début, étant donné qu’il est l’option la plus apte et la plus naturelle.