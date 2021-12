BLESSURE NEYMAR | Pochettino : « Perdre un joueur comme Ney pendant tant de semaines, c’est toujours mauvais »

30/11/2021 à 17h45 CET

L’entraîneur du Paris Saint-Germain (PSG), Mauricio Pochettino, a admis ce mardi que « c’est toujours une mauvaise chose » la perte d’un joueur comme Neymar, qui sera absent du terrain pendant six à huit semaines en raison d’une blessure aux ligaments de la cheville gauche.

« Je suis triste de la situation. Perdre un joueur comme Ney pendant tant de semaines est toujours une mauvaise chose pour n’importe quelle équipe, dans ce cas pour nous. Voir un joueur souffrir, un joueur qui aime jouer au foot, c’est toujours difficile »a-t-il déclaré lors de la conférence de presse précédant le match de championnat de mercredi contre Nice.

Dimanche, l’attaquant brésilien a dû quitter le terrain sur civière à la 87e minute après un tacle d’Yvann Maçon de Saint-Étienne.

« En tant qu’entraîneurs, nous devons toujours rechercher des solutions et essayer de donner à l’équipe cet équilibre qu’elle doit toujours avoir. Nous ne pensons pas à supplanter Neymar, mais à rechercher des solutions (..) pour avoir une bonne performance et positive résultats », a-t-il ajouté.

L’entraîneur argentin a admis que les différentes victimes des joueurs posent un défi organisationnel.

« Avoir périodiquement ces problèmes de ne pas être en mesure de présenter une équipe plus stable match après match est toujours quelque chose que chaque entraîneur, chaque club, ne veut pas. Je pense que c’est un défi gigantesque et énorme pour nous, et je pense que cela fait nous grandissons en tant que corps technique, en tant qu’équipe », a-t-il déclaré.

Il a toutefois souligné que cela ne changeait rien à sa feuille de route football : « Les principes de l’équipe vont être là au-delà des noms. Je ne vois aucun problème à continuer à développer le jeu que nous proposions au début de la saison. »

Le match dans lequel Neymar a été blessé était le premier pour le défenseur espagnol Sergio Ramos, qui depuis son arrivée au PSG n’avait pas pu débuter jusque-là en raison de divers problèmes physiques.

Pochettino a souligné que les dix ou 15 dernières minutes de ce duel remporté par 1-3 ont été difficiles pour Ramos, mais a souligné que « c’est normal » car il n’avait pas joué depuis longtemps.

« La concurrence sur la ligne défensive est élevée. (…) Nous allons gérer les états de forme, mais nous sommes heureux car nous avons de grands joueurs qui peuvent fonctionner à ce poste », a déclaré l’entraîneur, satisfait que Ramos puisse faire ses débuts.

« Nous avons une ligne défensive incroyable. Je suis très content de tous les joueurs et ajouter Sergio Ramos, c’est améliorer la situation », a-t-il conclu.