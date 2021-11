Blessures à la NBA : les Hawks d’Atlanta s’inquiètent de Bogdan Bogdanovic

Les Blessures NBA sont toujours inopportunes, mais celui de Bogdan Bogdanovic pour les Atlanta Hawks intéresse encore plus. L’équipe de Géorgie ne décolle toujours pas et juste au moment où il semblait qu’elle avait de bons sentiments, l’un de ses joueurs les plus importants, le talentueux gardien serbe, a été blessé. Dans une action malheureuse contre les Hornets, il a plié la cheville et a une entorse qui sera réévaluée dans deux semaines, tout comme la semaine Hoopshype, donc des difficultés attendent l’équipe de Trae Young.

