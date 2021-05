Blessures graves en boxe où échoue?

Le scandale provoqué par le plâtre retrouvé dans les bandages d’Antonio Margarito, le 24 janvier 2009 avant son combat contre Shane Mosley, pourrait être un avant et un après, cela pourrait être une alerte que l’existence de pratiques illégales et brutales, qui mettent l’intégrité physique des boxeurs à risque.

Cependant, les contrôles depuis lors n’ont pas eu de protocole permettant d’éviter cette pratique et d’autres similaires, telles que l’utilisation éventuelle de gants frelatés ou l’utilisation de substances indétectables, comme l’épo génétique, par exemple. Toutes ces pratiques illégales sont à elles seules de véritables outils de destruction de rivaux, qui sont soumis à une punition brutale et impitoyable grâce à ces avantages.

Dans cette vidéo, nous revivons cet épisode crucial de l’histoire récente qui a alimenté le soupçon que, dans le premier combat dont on se souvient contre Miguel Ángel Cotto, Margarito a également utilisé ces bandages. Quelque chose que le boxeur portoricain à la retraite a insisté pour affirmer lorsqu’il a accusé Margarito, mais cela n’a jamais été prouvé.

Par paradoxe, Margarito lui-même a subi une fracture d’un os orbitaire de l’œil droit qui l’a contraint à subir une intervention chirurgicale. Une blessure qu’il aurait également pu causer à ses rivaux, si, en effet, il avait recours à la méthode des bandages avec du plâtre dans ses combats comme il était accusé.

Il est clair que les blessures graves répétées qui ont toujours souffert tant d’athlètes du ring, ont manqué de contrôles avant et après plus rigoureux, ce qui pourrait peut-être éviter ces blessures. Quelque chose que nous abordons dans cette vidéo, avec la présentation d’un protocole de base proposé en trois phases fondées, qui aborde trois aspects graves toujours associés ou soupçonnés d’être associés à des blessures graves et même à la mort de boxeurs.

Négligence des coins ou des arbitres lors de l’arrêt d’un combat Négligence dans la vérification de la santé des athlètes avant chaque combat La nécessité d’enquêter sur toute blessure grave subie par un athlète sur le ring comme une éventuelle affaire policière