Blessures NBA: Brooklyn Nets sera toujours sans James Harden dans le match 4

Filets de Brooklyn devra continuer à survivre sans une de ses étoiles, James durcir, en demi-finale de conférence Est des Playoffs NBA 2021 contre les Milwaukee Bucks. “La Barba”, bien qu’il progresse depuis sa blessure aux ischio-jambiers subie lors du premier match de la rencontre, ne jouera pas non plus au match 4 ce soir, qui pourra être suivi à partir de 21h00 (PST) via Movistar + Deportes et NBA League Pass .

James Harden (ischio-jambiers) a été exclu pour le match 4 de dimanche contre les Bucks. pic.twitter.com/RnuSWNGaT1 – Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) 12 juin 2021