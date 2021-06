Blessures NBA : Chris Paul et Kawhi Leonard absents, Marcus Morris dans le doute

in

L’exigence du calendrier se fait sentir sous la forme d’un fléau de blessures au cours de la Playoffs NBA 2021. Il est dommage que deux matchs de la finale de la Conférence Ouest entre Phoenix Suns et Los Angeles Clippers ils vont devoir se battre sans deux des grandes stars, comme ils sont Chris Paul et Kawhi Léonard. Les deux ont été écartés pour le deuxième duel ; le premier pour être dans le protocole COVID-19, tandis que Kawhi continue avec une gêne dans un genou. La grande question est Marcus Morris, qui a des problèmes avec son genou droit et essaie de récupérer pour pouvoir jouer un rôle important en tant que 3 & Def, comme indiqué par ESPN.