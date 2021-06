Blessures NBA : Chris Paul pourrait revenir dans le troisième match de la série contre les Clippers

Ainsi que les choses vont Soleils phénix dans cette finale de la Conférence des Playoffs NBA 2021, où ils menaient déjà 2-0 contre les Los Angeles Clippers, ils continuent de manquer à leur grand leader, Chris Paul, et ils sont conscients qu’ils auront besoin de lui pour fermer la cravate. C’est pourquoi le meneur vétéran va précipiter ses options pour revenir dans le troisième match, après ne pas avoir joué les deux premiers selon le protocole COVID. En se faisant vacciner et en ayant été placée en isolement total, la NBA pourrait réduire les jours de quarantaine et permettre à Paul de concourir plus tôt que prévu, comme l’indique ESPN.