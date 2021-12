Blessures NBA : Derrick Rose et Alex Caruso seront absents pendant des semaines

Deux des meilleurs meneurs de la ligue qui sortent du banc ont subi des revers physiques très importants, qui les garderont longtemps hors du terrain. De cela Blessures NBA, le plus inquiétant est celui de Derrick Rose, qui a été contraint de subir une intervention chirurgicale en raison d’un problème à la cheville droite et ne pourra plus marcher sur un terrain avant huit semaines. Kemba Walker devrait jouer un rôle plus important avec les Knicks de New York. Moins grave est la blessure de Alex Caruso, qui a subi une entorse au pied gauche et sera absent de la rotation des Chicago Bulls pendant environ 10 jours.

Share