Blessures NBA : Derrick Rose et la fin de l’incertitude entourant son malaise

Derrick Rose déclencher les alarmes dans Knicks de New York avoir dû se retirer à mi-chemin du dernier match du duel amical des Wizards de Washington en raison d’une entorse à la cheville qui lui a causé une grande douleur. L’importance du meneur de jeu en tant que joueur de la deuxième unité a provoqué la panique dans la Grosse Pomme, consciente qu’ils ont besoin de la continuité de ce vétéran pour jouer des moments importants, apporter des points et encadrer les jeunes. Les tests médicaux n’ont révélé aucune blessure majeure, donc Rose va se reposer et sera bientôt de retour à l’entraînement, comme indiqué par Hoopshype.

