Blessures NBA : Jokic, Lebron et Anthony Davis, à l’infirmerie

Nuit agitée en termes de blessures NBA, avec l’absence de James Lebron pour des problèmes de cheville qui ne semblent pas graves et qui semblent plutôt dus à la prudence et à un regard à long terme. Oui le duel contre les Spurs s’est terminé Anthony Davis, qui a subi un coup sévère au genou. Il a eu peur quand il a ressenti un chatouillement, mais il a pu continuer à jouer et sera surveillé dans les prochaines heures. Quelque chose de similaire à ce qui s’est passé avec Nikola Jokic, qui a subi une chute spectaculaire en raison d’une collision genou à genou avec Gobert. Il a été remplacé, mais cela ne semble pas être plus que la douleur du coup, comme l’indique ESPN.

