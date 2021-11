Blessures NBA : Kaminsky et Porter génèrent de l’incertitude dans les Suns and Nuggets

Aspirations de pépites de Denver pourrait finir par se diluer si les pires présages autour de l’un des Blessures NBA plus préoccupante, tout comme celle de Michael Porter Jr. Selon Hoopshype, le problème dans un nerf dorsal que le joueur a, ne finit pas de résoudre et survole l’option de plus en plus réalisable qu’il ne peut pas rivaliser le reste de l’année. Un autre homme en détresse est Frank Kaminsky, qui devrait être disponible à long terme, ce qui pourrait inciter Soleils de phénix chercher un remplaçant dans le jeu intérieur, selon ESPN.

Share