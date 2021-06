Blessures NBA: Kyrie Irving confirmé manquer le match 7 contre Bucks

in

Filets de Brooklyn devra jouer le match le plus important de l’histoire de la franchise sans l’une de ses grandes stars. Kyrie Irving n’a pas récupéré à temps de l’entorse à la cheville qui lui cause tant de problèmes dans ces Playoffs NBA 2021 et sera incapable d’aider son équipe dans une bataille qui s’annonce d’anthologie. Ils commenceront avec l’avantage du terrain, mais affronter les Milwaukee Bucks sans le talentueux meneur est un défaut très important pour leur jeu, comme le révèle Sportsyahoo.