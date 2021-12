Blessures NBA : Luka Doncic ne pourra pas se mesurer aux Lakers de Lebron

Dans le calendrier de la ligue il y a plusieurs dates marquées en rouge et certaines d’entre elles correspondent aux confrontations entre Luka doncic et Lebron James, pour le duel générationnel si séduisant qu’ils représentent. Cependant, le Slovène ne pourra pas être de la partie lors du match entre les Dallas Mavericks et les Los Angeles Lakers ce matin car il continue de souffrir de douleurs à la cheville, comme l’a révélé ESPN, après avoir subi une entorse spectaculaire à un match il y a un mois, ce qui le fait boiter depuis, étant l’un des Blessures NBA plus importants.

