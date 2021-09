Blessures NBA : Patrick Williams, un blessé qui met les Chicago Bulls en difficulté

Entorse sévère de la cheville gauche. C’est l’avis de l’équipe de Chicago Bulls sur le jeune attaquant Patrick Williams, qui semble une pièce fondamentale pour établir le succès du nouveau projet de la franchise Illinois. Avec un quintette stellaire et un besoin de trouver des arguments sur le banc, on attendait beaucoup du joueur de deuxième année qui a offert des aperçus de son énorme potentiel dès la saison dernière. Il manquera les premiers matchs car il a été décidé que son absence se déroulerait entre quatre et six semaines après la blessure, comme l’a rapporté ESPN. N’oubliez pas que Coby White sera également absent, jusqu’en novembre, donc les Bulls commenceront très déprimés.