Blessures NBA: Zion et Brook López créent un gros problème chez Pelicans et Bucks

Drame authentique auquel les deux franchises sont confrontées en voyant comment elles Blessures NBA Ils ont été amorcés avec eux, privant deux des grands centres de la ligue de pouvoir longtemps concourir. Brook Lopez Il sera absent indéfiniment en raison d’un problème de dos et il a dû subir une intervention chirurgicale, il pourrait donc manquer une grande partie de la saison. Il reste à voir comment le champion en titre tentera de rattraper cette défaite, tandis que les New Orleans Pelicans se résignent à gâcher la saison, en raison de ses mauvais résultats et que Sion williamson Il ressent une douleur au pied qui a été à nouveau opéré, il sera donc très prudent à son retour, comme le rapporte ESPN.

