Blessures, nouvelles internationales et match commémoratif

Oxford United Weekly Round-Up: Player News et « One for the Road »

Whyte exclu et maladie dans l’équipe

Gavin Whyte n’a pas voyagé avec l’équipe d’Irlande du Nord pour ses éliminatoires de la Coupe du monde en Suisse et manquera la visite en Bulgarie après avoir été testé positif au COVID-19.

L’ailier et son compatriote milieu de terrain Marcus McGuane ont tous deux raté la victoire de samedi à Sheffield mercredi après avoir renvoyé des tests positifs tandis que Mark Sykes a raté le match après avoir été en contact étroit avec la paire.

Sam Winnall et Billy Bodin ont tous deux souffert d’une maladie avant le voyage à Hillsborough et ont raté le match, et bien que James Henry ait également souffert de la même maladie, il a voyagé et a marqué un vainqueur de dernière minute.

Prêt Goodrham prolongé

Le jeune milieu de terrain Tyler Goodrham a vu son prêt à Hayes & Yeading United prolongé d’un mois supplémentaire.

Le joueur de 18 ans a impressionné pendant son séjour avec les dirigeants de la Southern League Premier South et gagne un précieux football en équipe première.

Oxford United perd à nouveau au trophée de la Ligue de football

Oxford s’est presque retiré du trophée Papa John’s mardi soir avec une défaite 2-1 à domicile contre Stevenage.

Une solide équipe de U a pris l’avantage grâce à Dan Agyei, mais les visiteurs ont marqué deux buts en retard pour assurer la victoire.

Il s’agissait d’une deuxième défaite sur deux dans la compétition pour l’équipe de Karl Robinson, qui semble peu susceptible de progresser dès le premier tour pour la première fois depuis la saison 2014/15.

Ben Davis convoqué par la Thaïlande

Le jeune d’Oxford Ben Davis a été appelé pour la première fois pour l’équipe nationale senior thaïlandaise lorsqu’ils affronteront la Mongolie plus tard ce mois-ci.

Le joueur de 20 ans, qui a rejoint les U de Fulham le jour de la date limite et a fait ses débuts en équipe première contre Stevenage dans le Trophée de la Ligue de football, a représenté Singapour aux niveaux U16 et U19 avant de se présenter pour les U23 de Thaïlande, où il a fait deux les apparences.

Performance cinq étoiles d’Oxford United Women

Dimanche, deux matchs se sont déroulés dans la ville d’Oxford, les femmes étant entrées sur le terrain lors d’un coup d’envoi à midi de la FA Women’s National League Cup contre leurs rivales, Swindon Town.

Sophie Baker a donné aux U une avance de 3-0 avec un triplé en première mi-temps avant que Beth Lumsden n’ajoute un doublé après le redémarrage pour envoyer Oxford au tour suivant.

Match en hommage à Mickey Lewis

Plus tard dans la journée, la ville d’Oxford s’est unie à la mémoire de feu Mickey Lewis. Lewis a rejoint les U en 1988 et a joué plus de 300 fois pour le club. Il était l’assistant de Chris Wilder lorsqu’Oxford a obtenu une promotion de la Conference League et a également passé du temps avec la ville d’Oxford et l’université pendant son séjour dans la ville.

Le match, surnommé « un pour la route », entre les légendes d’Oxford United, une équipe réunionnaise de 2010 et des équipes d’Oxford City et de l’Université d’Oxford a constitué l’événement avec plus de 3000 fans venus lui rendre hommage.

